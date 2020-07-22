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Купальный сезон стартовал в Приморье

22 Июля 2020, 12:08 | Приморье

Министерство ГО и ЧС края напоминает, что при посещении баз отдыха, мест отдыха следует соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, включая «социальную дистанцию», а также правила поведения на водных объектах, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Специалисты отмечают, что ребенку должно быть категорически запрещено не только купаться, но и находится недалеко от водоема или приближаться к нему, если поблизости нет родителей. А во время купания следует соблюдать ряд правил поведения:

– дети, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, всегда должны плавать только в специально отведенных для этого местах с безопасным проверенным дном, где нет глубоких ям, сильного течения, водоворотов или больших волн. Многие несчастные случаи происходят именно из-за купания в запрещенных местах;

– никогда не оставляйте детей под присмотром чужих людей;

– не допускайте игр в местах, где можно упасть в водоем;          

– категорически запрещается прыгать в воду с обрывов, мостов или других возвышений. Не менее опасно нырять с плотов, катеров, лодок, пристаней и других плавучих сооружений;

– нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования – бакены, буйки и так далее;

– ребенку нельзя купаться в глубоких местах не только, если он плохо плавает или неуверенно держится на воде, но даже если он отличный пловец. Не стоит разрешать ребенку заплывать на глубину даже в присутствии родителей;

– продолжительность сеанса купания не должна превышать 30 минут, а при низкой температуре воды – 5-6 минут;

– при купании в естественном водоеме нельзя допускать, чтобы дети заплывали за установленные знаки ограждения, подплывали близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам;

– крайне важно не допускать ситуаций неоправданного риска, шалостей на воде, а особенно игры, во время которых нужно захватывать и топить других детей;

– запретите детям плавать на бревнах, досках и самодельных плотах;

Взрослым следует помнить и о соблюдении собственной безопасности.

«Рискуя своей жизнью, вы одновременно подвергаете угрозе детей, которые не справятся в одиночку против водной стихии!» – отмечают специалисты.

В случае, если происшествие все-таки случилось, необходимо немедленно обратиться к спасателям, а также позвонить по номерам: 112 и 101.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: социальная дистанция  коронавирус  базы отдыха 



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