12 летательных аппаратов примут участие в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке

Зрители увидят противолодочные самолёты Ил-38 и Ту-142МЗ, а также Ил-18, Ту-134, военно-транспортные самолёты Ан-26, вертолёты Ми-8, Ка-27 в поисково-спасательном варианте и Ка-29

В военно-спортивном празднике ко Дню Военно-Морского Флота во Владивостоке примут участие самолёты и вертолёты морской авиации ТОФ. После длительного перерыва в программу военно-спортивного праздника, в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке в текущем году включены эпизоды с участием морской авиации Тихоокеанского флота.

Всего в праздничных мероприятиях запланировано участие 12 летательных аппаратов. Зрители увидят противолодочные самолёты Ил-38 и Ту-142МЗ, а также Ил-18, Ту-134, военно-транспортные самолёты Ан-26, вертолёты Ми-8, Ка-27 в поисково-спасательном варианте и Ка-29, сообщил газете "Золотой Рог" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Вертолёт Ка-27 будет задействован в эпизоде передачи пакета на одну с подводных лодок флота. Еще один вертолёт-Ми-8 окажет содействие минно-тральной корабельной группе при проведении траления места высадки морского десанта, а десантно-боевой вертолёт Ка-29 обеспечит прикрытие высадки десанта. Остальные летательные аппараты выполнят демонстрационный пролёт перед зрительскими трибунами.

Экипажи самолётов уже приняли участие в двух тренировках праздника над акваторией Амурского залива.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.









