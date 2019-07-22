Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
12 летательных аппаратов примут участие в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке
Зрители увидят противолодочные самолёты Ил-38 и Ту-142МЗ, а также Ил-18, Ту-134, военно-транспортные самолёты Ан-26, вертолёты Ми-8, Ка-27 в поисково-спасательном варианте и Ка-29
В военно-спортивном празднике ко Дню Военно-Морского Флота во Владивостоке примут участие самолёты и вертолёты морской авиации ТОФ. После длительного перерыва в программу военно-спортивного праздника, в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке в текущем году включены эпизоды с участием морской авиации Тихоокеанского флота.
Всего в праздничных мероприятиях запланировано участие 12 летательных аппаратов. Зрители увидят противолодочные самолёты Ил-38 и Ту-142МЗ, а также Ил-18, Ту-134, военно-транспортные самолёты Ан-26, вертолёты Ми-8, Ка-27 в поисково-спасательном варианте и Ка-29, сообщил газете "Золотой Рог" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Вертолёт Ка-27 будет задействован в эпизоде передачи пакета на одну с подводных лодок флота. Еще один вертолёт-Ми-8 окажет содействие минно-тральной корабельной группе при проведении траления места высадки морского десанта, а десантно-боевой вертолёт Ка-29 обеспечит прикрытие высадки десанта. Остальные летательные аппараты выполнят демонстрационный пролёт перед зрительскими трибунами.
Экипажи самолётов уже приняли участие в двух тренировках праздника над акваторией Амурского залива.
Новости тематики
- 12 летательных аппаратов примут участие в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке
- Во Владивостоке откроют первый в России дайвинг-клуб для военных моряков
- Фестиваль экологически чистого творчества пройдет в Приморье
- Во Владивостоке Золотой мост станет участником праздничного события
- Олег Кожемяко поздравил 430 тысяч приморцев с Днем молодежи
- Во Владивостоке начнет работу необычная почта
- Известный житель Владивостока начал одиночный интернет-пикет "220 дней без мата"
- Детскому футболу – крепкий тыл
- Юные футболисты из Приморья стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований
- Во Владивостоке "Зеленый марафон" объединил полторы тысячи человек
Новости раздела
- 12 летательных аппаратов примут участие в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке
- Неравнодушных жителей Владивостока и Приморья просят сообщить о стихийных свалках
- Во Владивостоке круглосуточно устраняют последствия тайфуна Danas
- Повышенный режим готовности вводят в Приморье
- Сотрудники Tele2 во Владивостоке обучали пожилых людей новым технологиям
- Во Владивостоке откроют первый в России дайвинг-клуб для военных моряков
- Боевые корабли ВМС Филиппин и Вьетнама впервые примут участие в параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке
- 14 июля приморцы отпраздновали один из самых ярких и любимых праздников - День Рыбака!
- В Приморье 50 лучших журналистов сели за "парты" экологической школы "Живая тайга"
- РЫБАК! Тебя поздравляет все Приморье!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупный дальневосточный холдинг едва не разорили по просьбе Генпрокуратуры
- В "деле Пушкарёва" забрезжил просвет
- На открытии нового супермаркета во Владивостоке посетителям дарят подарки
- В ситуации с долгостроями в Приморье замалчивалась очень серьезная проблема
- Для Камчатского края разработают программу развития туризма
- В игорной зоне "Приморье" количество туристов увеличат до 1,2 млн в год
- В платежках появится новая строка
- Во Владивостоке стало бессмысленно покупать квартиры для сдачи их в наём
- Более 4000 вакансий предприятий Дальнего Востока представлены на портале АРЧК ДВ
- Яхсмены Приморья одну из гонок парусного фестиваля посвятили Владимиру Высоцкому