Неравнодушных жителей Владивостока и Приморья просят сообщить о стихийных свалках

Проблему в сфере сбора или переработки отходов обещают устранить в течение 30 дней. Сообщить о проблеме с утилизацией мусора можно через систему «РЭО Радар».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» запустила в эксплуатацию информационную систему «РЭО Радар». Теперь сообщить о нарушении в сфере сбора или переработки отходов стало проще. Для этого необходимо позвонить на телефон горячей линии или оставить жалобу на сайте.

Принимаются жалобы по проблемам:

Стихийная свалка

Нарушение сбора мусора

Сброс отходов I класса опасности

Сброс опасных отходов

Противозаконная утилизация

Нарушение деятельности полигонов ТБО

Неприятный запах

Нет контейнеров для раздельного сбора мусора и др.



Технологическая платформа будет не только собирать жалобы граждан на тему обращения с отходами, но также отслеживать общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникаций:



— круглосуточного call-центра 8 (800) 600-90-08;



— сайта Radar.reo.ru.



Обратиться на горячую линию или сайт по вопросам сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе, приложив фотографию или видео, может любой желающий. Если решение проблемы займет больше 30 дней, горожан об этом предупредят.



ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и после обработки информации отправлять ответ региональному оператору, закреплённому за конкретной территорией, сообшили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.