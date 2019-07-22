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Неравнодушных жителей Владивостока и Приморья просят сообщить о стихийных свалках
Проблему в сфере сбора или переработки отходов обещают устранить в течение 30 дней. Сообщить о проблеме с утилизацией мусора можно через систему «РЭО Радар».
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» запустила в эксплуатацию информационную систему «РЭО Радар». Теперь сообщить о нарушении в сфере сбора или переработки отходов стало проще. Для этого необходимо позвонить на телефон горячей линии или оставить жалобу на сайте.
Принимаются жалобы по проблемам:
Стихийная свалка
Нарушение сбора мусора
Сброс отходов I класса опасности
Сброс опасных отходов
Противозаконная утилизация
Нарушение деятельности полигонов ТБО
Неприятный запах
Нет контейнеров для раздельного сбора мусора и др.
Технологическая платформа будет не только собирать жалобы граждан на тему обращения с отходами, но также отслеживать общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникаций:
— круглосуточного call-центра 8 (800) 600-90-08;
— сайта Radar.reo.ru.
Обратиться на горячую линию или сайт по вопросам сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе, приложив фотографию или видео, может любой желающий. Если решение проблемы займет больше 30 дней, горожан об этом предупредят.
ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и после обработки информации отправлять ответ региональному оператору, закреплённому за конкретной территорией, сообшили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
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