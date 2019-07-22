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Во Владивостоке круглосуточно устраняют последствия тайфуна Danas
22 Июля 2019, 08:40 | Приморье
Все службы жизнеобеспечения Владивостока переведены в режим работы повышенной готовности
Сильный дождь с порывами ветра местами от 25 до 28 м/с прошел во Владивостоке в воскресенье, 21 июля. По прогнозам синоптиков, осадки продлятся до утра понедельника, 22 июля. За это время их общее количество может достигнуть 60-80 мм. Непогоду вызовет приближающийся тайфун DANAS.
Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, в связи с непогодой во Владивостоке оперативный штаб по ликвидации последствий работает круглосуточно.
«В случае сильного дождя рекомендуем горожанам по возможности остаться дома. Также призываем на время непогоды отказаться от использования личного автотранспорта. При выходе на улицу важно быть бдительным. Просим также следить за своей безопасностью», – обращается к жителям Владивостока и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС Андрей Караваев.
Администрация Владивостока обращается к горожанам с просьбой – сообщать обо всех последствиях непогоды.
«Сформированы бригады, которые в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию и устраняют возможные последствия. Сообщить об упавших деревьях, крупных ветках, а также подтоплениях дорог и пешеходных зон и других последствиях можно в ЕДДС. Сотрудники мэрии будут также вести постоянный мониторинг ситуации», – добавили специалисты городского управления дорог и благоустройства.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспечтерской службы (ЕДДС) города по тел. 2222-333.
Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС:
Ленинский - 2-223-875,
Фрунзенский - 2-614-392,
Советский - 2-614-281,
Первореченский - 2-614-478,
Первомайский - 2-614-304.
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Теги: жкх Тайфун безопасность непогода
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