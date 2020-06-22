Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Приморье
22 Июня 2020, 13:39 | Приморье
В День памяти и скорби 22 июня Губернатор Приморского края Олег Кожемяко возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке. Память героев почтили минутой молчания.
В мероприятии приняли участие представители Приморского краевого совета ветеранов, курсанты МВД, ТОФ.
Олег Кожемяко подчеркнул, что 22 июня 1941 года советские передовые части у границы проявили настоящее мужество и героизм. И важнейшая задача сегодня – помнить о подвиге тех, кто не жалел себя для победы над фашизмом.
«Эта заслуженная победа будет жить в нашей памяти, передаваемая из поколения в поколение. В статусе крупной мировой державы Россия сегодня обладает мощным флотом, вооруженными силами, способными противостоять любой агрессии. Это надо беречь и преумножать. И никогда больше не допускать подобных трагедий на территории нашей страны», – отметил глава Приморья.
Вместе с участниками церемонии Губернатор возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в Великую Отечественную войну минутой молчания. Все желающие также смогли поучаствовать в благотворительной акции «Красная гвоздика».
Отметим, что поправками в Конституцию РФ предлагается возложить на государство обязанность сохранить память о подвиге защитников Отечества, обеспечить неприкосновенность исторической правды, не допустить фальсификацию истории. Голосование по внесению изменений в главный закон страны пройдет в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля. Все избирательные участки оборудуют со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Напомним, 24 июня Приморский край также примет Парад Победы. По Указу Президента РФ Владимира Путина, шествия пройдут со строгим соблюдением масочного режима и «социальной дистанции» в городах-героях, где располагаются штабы флотов и штабы армий, – Владивостоке и Уссурийске.
Фото – Илья Аверьянов (ИА PrimaMedia)
Автор:
Теги: 22 июня ТОФ кожемяко вечный огонь
Новости партнеров
Новости тематики
- Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Приморье
- Посмотреть Парад Победы жители Приморья смогут онлайн
- Защита здоровья граждан - абсолютный приоритет
- "Нас всех объединяет стремление жить в сильной и процветающей России"
- Дума города Владивостока поздравляет с Днем России
- Почти 180 дальневосточников эвакуировали из Японии и Таиланда
- Соблюдение санэпидрежима контролируют ежедневно
- Безопасный интернет - детям!
- В Приморье вновь открываются МФЦ
- Бизнес-гороскоп: Весам стоит привести свои финансы в равновесие
Новости раздела
- Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Приморье
- Полторы тысячи километров грязи обнаружены в дальневосточных реках
- Посмотреть Парад Победы жители Приморья смогут онлайн
- COVID-19: Названы "красные зоны" по заболеваемости в Приморье
- Минута молчания, возложения цветов запланированы на День памяти и скорби в Приморье
- Люди в приоритете, несмотря ни на что
- Во Владивостоке в связи с репетицией парада Победы ограничат движение
- Лучше гор могут быть только пещеры
- Помогло ли экологии Находки создание одноимённого фонда
- Защита здоровья граждан - абсолютный приоритет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Хранить деньги в банках станет практически бессмысленно
- Проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими
- Вопиющее пренебрежение средствами защиты приводит жителей Владивостока в больницу
- "Мы работаем ради вас"
- Во Владивостоке появилась дорога-дублер
- Пока Россия выходит из самоизоляции, пандемия коронавируса ускоряется, а covid-19 становится агрессивнее
- Новый вид тестирования позволит предсказать развитие эпидемии COVID-19 в Приморье
- Стала известна дата, когда закончатся ограничения из-за коронавируса
- Лето стоп: Гостиницы и базы отдыха в Приморском крае не могут возобновить работу
- Китай заваливает Приморский край овощами и фруктами
Loading...