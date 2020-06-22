www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.57 р. 100 JPY: 65.05 р.
EUR: 78 р. 10 CNY: 98.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Приморье

22 Июня 2020, 13:39 | Приморье
В День памяти и скорби 22 июня Губернатор Приморского края Олег Кожемяко возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке. Память героев почтили минутой молчания.
 
В мероприятии приняли участие представители Приморского краевого совета ветеранов, курсанты МВД, ТОФ.
 
Олег Кожемяко подчеркнул, что 22 июня 1941 года советские передовые части у границы проявили настоящее мужество и героизм. И важнейшая задача сегодня – помнить о подвиге тех, кто не жалел себя для победы над фашизмом.
 
«Эта заслуженная победа будет жить в нашей памяти, передаваемая из поколения в поколение. В статусе крупной мировой державы Россия сегодня обладает мощным флотом, вооруженными силами, способными противостоять любой агрессии. Это надо беречь и преумножать. И никогда больше не допускать подобных трагедий на территории нашей страны», – отметил глава Приморья.
 
Вместе с участниками церемонии Губернатор возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в Великую Отечественную войну минутой молчания. Все желающие также смогли поучаствовать в благотворительной акции «Красная гвоздика».
 
Отметим, что поправками в Конституцию РФ предлагается возложить на государство обязанность сохранить память о подвиге защитников Отечества, обеспечить неприкосновенность исторической правды, не допустить фальсификацию истории. Голосование по внесению изменений в главный закон страны пройдет в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля. Все избирательные участки оборудуют со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
 
Напомним, 24 июня Приморский край также примет Парад Победы. По Указу Президента РФ Владимира Путина, шествия пройдут со строгим соблюдением масочного режима и «социальной дистанции» в городах-героях, где располагаются штабы флотов и штабы армий, – Владивостоке и Уссурийске.
 
Фото – Илья Аверьянов (ИА PrimaMedia)
 
Автор:
Теги: 22 июня  ТОФ  кожемяко  вечный огонь 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]