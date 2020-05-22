COVID-19: Более 230 нарушений эпидрежима выявили в Приморье за сутки

За 21 мая в Приморье административные комиссии и органы правопорядка составили 233 протокола на нарушителей режима повышенной готовности. Такие данные озвучил Губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, которое он провел в Находке в пятницу, 22 мая.



По словам главы региона, сегодня в Приморье в проверочных мероприятиях задействовано 38 административных комиссий, более тысячи сотрудников полиции и росгвардейцев.



«Только за последние сутки 155 протоколов направлены в суд, по 60-ти назначен штраф, еще 23 материала по фактам несоблюдения санитарных требований в организациях направлено в Роспотребнадзор», – обозначил Губернатор.



Олег Кожемяко напомнил руководителям территорий и членам штаба о необходимости снижения коэффициента заболеваемости коронавирусом в Приморье, что, в свою очередь, позволит начать поэтапное послабление действующих ограничений. Сами приморцы также играют важную роль в этом вопросе. Жителям региона нужно продолжать выполнять ряд простых правил: соблюдать «социальную дистанцию», носить маски.



Общее число заболевших в Приморье с начала эпидемии составляет 1542 человека.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)