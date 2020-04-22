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COVID-19: Во Владивостоке проведут оповещение населения о соблюдении режима самоизоляции
22 Апреля 2020, 08:40 | Приморье
Горожанам напомнят, что в настоящее время важно не покидать свое место проживания без лишней необходимости
В краевой столице продолжают информировать население по каналам громкой связи. Жителям Владивостока рассказывают о важности соблюдения режима самоизоляции. Очередное массовое оповещение проведут завтра, 22 апреля, с 11:45 до 12:00.
Информационные сообщения прозвучат по каналам региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, телеканалу «Общественное телевидение Приморья», по каналам кабельного телевидения сети «Подряд», а также по радиоканалам.
Горожанам напомнят, что в настоящее время важно не покидать свое место проживания без лишней необходимости. Исключениями могут являться обращения за экстренной медицинской помощью, покупка товаров первой необходимости, утилизация бытовых отходов и выгул домашних животных вблизи дома. Жителям также напомнят о том, как себя вести в случае обнаружения симптомов коронавируса.
Напомним, что во Владивостоке также регулярно проводят работу по информированию граждан о важности соблюдения режима самоизоляции несколько мобильных групп.
Фото из архива
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Теги: коронавирус covid-19 самоизоляция
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