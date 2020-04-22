COVID-19: Во Владивостоке проведут оповещение населения о соблюдении режима самоизоляции

Горожанам напомнят, что в настоящее время важно не покидать свое место проживания без лишней необходимости

В краевой столице продолжают информировать население по каналам громкой связи. Жителям Владивостока рассказывают о важности соблюдения режима самоизоляции. Очередное массовое оповещение проведут завтра, 22 апреля, с 11:45 до 12:00.

Информационные сообщения прозвучат по каналам региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, телеканалу «Общественное телевидение Приморья», по каналам кабельного телевидения сети «Подряд», а также по радиоканалам.

Горожанам напомнят, что в настоящее время важно не покидать свое место проживания без лишней необходимости. Исключениями могут являться обращения за экстренной медицинской помощью, покупка товаров первой необходимости, утилизация бытовых отходов и выгул домашних животных вблизи дома. Жителям также напомнят о том, как себя вести в случае обнаружения симптомов коронавируса.

Напомним, что во Владивостоке также регулярно проводят работу по информированию граждан о важности соблюдения режима самоизоляции несколько мобильных групп.

Фото из архива