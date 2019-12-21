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Губернатор Приморья рекомендует предприятиям края объявить 31 декабря выходным днем

21 Декабря 2019, 17:46 | Приморье

Вопрос о том, как будут работать предприятия и организации Приморья в канун Нового года должны решить они сами. По словам губернатора Олега Кожемяко, он «прекрасно понимает тех, кто хочет нормально подготовиться к одному из самых любимых праздников». Поэтому глава Приморья «рекомендовал работодателям решить этот вопрос на местах и сделать 31 декабря выходным днем». (https://www.primorsky.ru/news/176076/). 

Опрос общественного мнения, проведенный администрацией Приморского края, показал, что большинство жителей региона выступают за то, чтобы 31 декабря стал выходным днем. Взамен они готовы работать в субботу, 28 декабря. Однако, в отличие от ряда глав регионов, объявивших 31 декабря выходным, губернатор Приморья Олег Кожемяко этого делать не стал.

«Лично я 31-го буду работать, точно так же, как и те структуры, которые отвечают за жизнеобеспечение города и края, главы муниципальных образований тоже будут на местах находиться. Это важно, чтобы праздники прошли спокойно. Но считаю, что работодатели должны посоветоваться с коллективами и предоставить людям возможность выбора – отдыхать 28 декабря или 31 декабря. Особенно это важно для женщин. Им нужно сделать прическу, подобрать наряд, приготовить что-то – это целое мероприятие. Мы все понимаем. Зачем давать какие-то указания? Решения такие должны приниматься на местах», –  заявил Олег Кожемяко,  добавив, что сотрудницы администрации Приморского края смогут уйти 31 декабря домой раньше по согласованию с курирующими вице-губернаторами и директорами департаментов.  

Напомним,  на своей пресс-конференции 19 декабря  президент Владимир Путин заявил, что  считает логичным сделать 31 декабря выходным. «Это (выходной 31 декабря — «ЗР») лежит на поверхности. Но как это сделать, и можно ли, и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке накануне Нового года, я не знаю»,— сказал Путин. «Надо просто спокойненько все это проанализировать и посмотреть, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам, садоводам, чтобы у них не отбирать какой-то дополнительный день в мае, когда все люди занимаются огородами»,— пояснил президент.

Идея сделать 31 декабря выходным днем начала широко обсуждаться после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день для администрации региона с 31 на 28 декабря. После этого ряд губернаторов последовали его примеру. Где-то 31 декабря было объявлено выходным днем для госслужащих и сотрудников государственных учреждений, где-то власти дали рекомендации работодателям объявить 31 декабря выходным. Выходной объявили власти Татарстана, Волгоградской, Амурской, Астраханской, Рязанской, Курской, Томской, Ленинградской, Псковской, Курганской, Свердловской, Белгородской, Воронежской, Владимирской, Кировской, Брянской, Магаданской  областей, а также власти Карачаево- Черкесии, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Бурятии, Карелии, Удмуртии, Крыма, Якутии и Ставропольского края. В Ненецком автономном округе, Севастополе, Самарской, Ульяновской, Сахалинской областях и на Алтае рекомендовано перенести выходной по согласованию с трудовым коллективом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: работа  владивосток  праздник  отдых  приморье  новый год  предприятия 



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