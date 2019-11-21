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Пожилым приморцам добавят новых льгот
В ближайшее время количество мер социальной поддержки в Приморье будет увеличено. Об этом 13 ноября, сразу после избрания на должность секретаря краевого отделения «Единой России», заявил глава региона Олег КОЖЕМЯКО. Новые льготы коснутся пожилых людей, которые создавали фундамент для будущего развития Приморья.
Главным нововведением станет разовая доплата к пенсии – помимо доплат, ранее установленных краевыми законами.
- Нужно, чтобы это была значимая, ощутимая сумма. Вместе с депутатами мы определимся, когда она будет выплачиваться, - рассказал Олег Кожемяко.
По словам губернатора, пожилые приморцы также смогут пользоваться льготой в размере 50% стоимости проезда в общественном транспорте. С такой просьбой к приморским единороссам обращались общественные организации, в том числе объединяющие «детей войны». Кроме того, Олег Кожемяко предложил ежегодно выделять людям старшего возраста тысячу бесплатных путевок в санатории края.
По словам Олега Кожемяко, новые льготы начнут работать уже в рамках бюджета 2020 года. При этом уже действующие льготы будут сохранены, а в ряде случаев – проиндексированы. При формировании бюджета планируется уделить особое внимание борьбе с бедностью и поддержке людей с низким уровнем дохода, акцентировал внимание Кожемяко.
- Нужно делать так, чтобы население видело результаты нашего труда, а не партийные отчеты или флаги на демонстрациях. Должны быть добрые дела, которые ощущает население всего края – особенно люди, которые в этой помощи больше всего нуждаются. Тогда работа партии будет находить отклик в сердце каждого человека, - обозначил новый лидер «ЕР» в Приморье.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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