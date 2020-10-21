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Финансовые рекомендации на октябрь 2020
22 октября. Можно смело заключать мелкие сделки и контракты, делать маленькие покупки, как в дом, так и по работе. Но все сложные и крупные сделки, особенно если в них есть много подводных камней, лучше не проводить.
23 октября. Во всех финансовых операциях будьте внимательны к деталям. Чтобы максимально обезопасить все свои денежные вложения, старайтесь ни к кому не прислушиваться и полагаться только на свои рациональные просчёты и оценки ситуаций и сделок. Мнение окружающих сегодня может принести только вред.
24 октября. Можно делать покупки в дом, тратить деньги на мебель и бытовую технику. А вот дорогостоящие приобретения, например, автомобиль, лучше перенести на другой день.
25 октября. Отложите решение всех финансовых вопросов на более благоприятный день.
26 октября. Можно делать покупки в дом, тратить деньги на мебель и бытовую технику.
Цвет удачи
Каждому дню соответствует тот или иной цвет, который помогает во многих делах. Цвет удачи дня должен присутствовать в одежде или окружающих предметах.
Для вторника цвета удачи красный и фиолетовый.
Для среды – зелёный и синий.
Для четверга – жёлтый, зелёный, жемчужный.
Для пятницы – розовый, небесно-голубой, лимонно-жёлтый.
Для субботы – бирюзовый и коричневый.
Для воскресенья – золотистый, оранжевый, жёлтый, кремовый.
Для понедельника – серебристый, жемчужно-серый, переливающиеся перламутровые цвета, белый цвет.
Когда стрижка волос окажется благоприятной для вашего благополучия
Восточная астрология, в отличие от западной, обращает внимание на любое действие человека как на изменение качества жизни. Даже самая обычная стрижка волос может коренным образом изменить судьбу. Тибетский календарь ориентирован на лунные дни, которые не совпадают с лунными днями по европейской астрологической традиции. Иногда лунные дни повторяются в тибетском прогнозе, иногда - выпадают. Это особенность тибетской астрологии. Под стрижкой подразумевается действие, укорачивающее волосы более чем на 3 миллиметра.
21 октября стрижка волос обещает улучшить финансовое положение, привлечь покупку недвижимости, автомобиля.
22 октября стрижка волос ухудшит сопротивление организма инфекциям, снизит иммунитет, привлечет лёгочные заболевания.
23 октября стрижка волос способна обернуться ссорой, возникновением юридических проблем или административных наказаний, штрафами.
24 октября стрижка волос продляет жизнь и привлекает богатство.
25 октября стрижка волос привлекает заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, а также провоцирует депрессивные состояния.
26 октября стрижка волос привлечёт удачу и улучшит работу органов чувств.
Стрижка ногтей
Ногти также отражают состояние человека. Только нужно учесть, что стрижка ногтей и маникюр – это разные процедуры. При маникюре вовсе не всегда нужно именно стричь все ногти. Представляем календарь для стрижки ногтей.
На неделе с 20 по 26 октября самый удачный день для стрижки ногтей – следующий понедельник, 26.
20 и 22 октября стричь ногти требуется предельно аккуратно, ибо легко можно пораниться. Зато стрижка ногтей в эти дни гарантирует укрепление дёсен и зубов, улучшение работы позвоночника и суставов.
23 и 24 октября из-за стрижки ногтей могут появиться неожиданные недомогания и проблемы.
25 октября при стрижке ногтей наряду с повышением материального уровня, улучшением качества жизни легко и незаметно набирается лишний вес.
Лучшее время для проведения различных дел
Действие омолаживающих и восстанавливающих средств окажется особенно сильным 23 октября.
Категорически нежелательно делать уколы 22 и 26 октября. Они не дадут необходимый долговременный эффект и могут привести к появлению новообразований на лице, шее и сильной пигментации в будущем.
Укладка и выпрямление волос наиболее эффективны 20 и 21 октября. Но следует учесть, что в эти дни нужно сдержанно пользоваться фиксирующими средствами.
Завивка будет лучше держаться, если её сделать 24 и 25 октября.
Окраска волос окажется наиболее стойкой, если сделать её 24 октября.
Удаление мозолей, целебные ванночки для ног на текущей неделе наиболее благоприятны 20 и 21 октября.
Категорически не рекомендуется приобретать автомобиль 24 и 25 октября.
Не рекомендуется наращивать ногти 20 октября – это грозит развитием инфекционных заболеваний и появлению грибковых заболеваний.
Запрещены операции по изменению формы груди, увеличению груди 20,22,23,24 и 25 октября.
Неблагоприятные по геоселеномагнитным факторам дни на октябрь
У людей с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими заболеваниями, подверженных влиянию климата и изменениям погоды, может ухудшиться самочувствие 23 и 26 октября (с 8 утра и до 15 часов).
Опасность заболеть инфекционными заболеваниями существует 23,24 и 25 октября.
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