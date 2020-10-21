Юрий Авдеев: За годы постсоветской эпохи Владивосток потерял время

Мировой город – и не как иначе. Именно в этом заложен потенциал развития Владивостока, уверен ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской Академии наук, кандидат экономических наук Юрий Авдеев

Центр дипломатической жизни – именно на это должен делать ставку главный город Приморья и России на Тихом океане. А для самого края, равно как и для Дальневосточного региона, чрезвычайно важно наличие чёткого понимания собственных перспектив и сильных сторон. Будущее – не в производстве товаров, а в начале новой индустриализации, которая и позволит привлечь в регион людей и сохранить тот человеческий потенциал, которые есть ныне. О том, какие возможности упустил край и на что стоит делать акцент властям, накануне Дня Приморского края беседуем с Юрием Авдеевым.

- Что мы не приобрели так это время. Вот это могу сказать точно. Давайте вспомним девяностые годы, когда прошли первые выборы городского Совета депутатов – тогда в его составе были представлены все слои обществе. И его составу пришлось наряду с приземлёнными задачами по распределению талонов и так далее, решать проблемы глобального масштаба – появился проект «Большой Владивосток», шла речь о придании статуса городу «порто-франко», его открытии и так далее, и так далее, и так далее. И в тот период все эти идеи воспринимались как, скажем так, «завиральные». Но ведь что мы видим сейчас? Что всё из названного реализовалось. Жаль, только гораздо позже, чем это могло было случиться. Более того, я вспоминаю начало двухтысячных годов, когда мне выпало быть помощником Совета Федерации, предлагал подготовить обращение на имя главы государства, в котором бы показал, что историческая миссия президента – перенести командный пункт управления страной сюда, на восток. И вот если бы это было реализовано, то развитие России пошло по другому сценарию.

- Не факт, что по лучшему…

- А вот мосты построили – это добавило нам счастья или нет, а? Логика исторического развития заключается в том, что есть два направления. Первое – это то, что ныне катится в пропасть. Речь идёт о капиталистической системе. И второе – это то, что нам не удалось реализовать, – это коммунистическая идея переустройства мира.

- Юрий Алексеевич, я понимаю, что индустриализация, переход от аграрной модели экономики страны, но равно с этим и ГУЛАГи и прочее, и прочее…

- Вот эта логика не выдерживает никакой критики, как я всегда говорю. Вы посмотрите, что с 1920-го года по 1941 год население страны прирастало гигантскими темпами. А именно – увеличилось всего за двадцать лет на пятьдесят шесть миллионов человек, пятьдесят шесть (!). На за годы войны произошло сокращение, оно составило одиннадцать миллионов, а вот после войны – ещё на сорок пять миллионов. И это все те процессы, которые происходили внутри страны.





- Юрий Алексеевич, вернемся к Дальнему Востоку. Чем эти процессы отличаются от того, что власть пытается сделать сейчас, вводя программы «дальневосточного гектара» и иные проекты, которые принято называть «прорывными»?

- Это не вопрос внутренней миграции, это вопрос смены экономической деятельности. Даже при нынешней численности населения и с учётом тех процессов, которые происходят здесь, люди не сильно-то и задействованы в высокоэффективных производствах. И потому многие стремятся уехать. И да, кстати, когда говорят, что за девяностые годы Дальний Восток потерял два миллиона человек, то никто же не учитывает, что сократилась армия – у нас на тихоокеанских берегах была группировка в триста шестьдесят тысяч, а сегодня осталось только сорок три тысячи.

- То есть, привлекать людей сюда не надо?

- Надо! Но для начала надо понять, для чего. А об этом давно написал академик Павел Минакир, ныне научный руководитель Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН. Ведь если здесь не будут складываться парадигмы новой индустриализации, то численность населения Дальнего Востока не увеличится. И вот тут можно подумать о том, что чем меньше численность, тем меньше возможность для дифференциации труда – некому строить, некому ловить рыбу, некому прокладывать дороги и так далее. Первое, что бросается в глаза, - постановка задачи: как развивать человеческий капитал под инвестиционные проекты? А кто сказал, что это нужно делать под что-то? Разве известно, какой инвестор придёт завтра, какой проект задумает реализовать? Разве именно так это записано в законах о территориях особого социально-экономического развития, ТОРах и Свободного порта Владивосток?

А ещё это значит, что перспективы территории будут определять инвесторы, которые сюда придут? Но цель инвестора - минимум издержек и быстрый эффект, а развивать человеческий капитал в его планах нет; не найдёт здесь - привезёт хоть из Мексики. Льготный режим всего пять лет, в долгую думать некогда, в инфраструктуру если и вкладывать, то только чтобы обеспечить производство, а бизнес лучше делать на добыче сырья.

А вот что интересно – у российского государства есть цель, собственная стратегическая линия на Дальнем Востоке? Первый танкер, сошедший со стапелей судостроительной корпорации «Звезда» в нашем Большом Камне, предстоящий ввод в строй Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный в Приамурье, другие высокотехнологичные проекты - это всё элементы единой стратегии или инициатива отдельных инвесторов, даже если это госкорпорации? Если это результат продуманной стратегии, то какие отрасли, какие производства в неё ещё входят? Не будут же корейцы всегда поставлять металл для судостроительного комплекса «Звезда», есть ли в планах заказы для заводов «Варяг», «Изумруд», «Дальприбор», «Радиоприбор»? Планируется их расширение, модернизация, обучение кадров? Разве не в этом стратегия развития региона, включая и человеческий капитал? Казалось бы, вот поле деятельности агентства, а его задачу ограничили подбором кадров для резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта, у которых своё на уме. И получается, что Агентство по развития человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике ищет кадры по всему миру, а тут под ногами болтается какой-то «капитал» и только мешает работать. Или кто-то всерьёз думает, что с уходом резидента на том, что после него останется, можно будет развивать высокие технологии, конкурентоспособную экономику? Если это не так, тогда зачем и для кого преференции, зачем освобождаем от налогов? В итоге такой политики человеческий капитал, условно говоря, в одну тысячу единиц замещается капиталом в сто или даже десять единиц. Статистика успокаивает небольшим снижением численности, а налицо качественная деградация населения…













- Что же делать?

- Для начала хорошо было бы определиться, в каких сферах мы даже не просто конкурентоспособны, а можем занять лидирующие позиции. Когда говорят о транзитной функции или о продаже сырья в другие страны, всё это ни плохо, ни хорошо. Мы способствуем развитию чьей-то экономики, а на каждые десять единиц проданного сырья себе мы сможем купить в лучшем случае две единицы. Я вас уверяю, чтобы мы тут не производили, все эти товары неконкурентоспособны на международном рынке. В каких видах деятельности мы могли бы задавать правила, где наш авторитет неоспорим? Это космос, Мировой океан и культура, балет, если угодно, больше, откровенно-то говоря, нам продвигать на международный рынок и нечего. Да, конечно, за прошедшие годы мы здорово подрастеряли авторитет, но пока всё не упало окончательно, надо брать и нести в массы, скажем так. И более того, свои лидерские позиции можно и нужно возвращать. И всё, что связано с судостроением, освоением шельфа, использованием энергетических возможностей океана, робототехника и многое другое - это всё то, где мы могли бы занять позицию передовой экономики, и вот о каком интеграционном встраивании можно и нужно говорить.

- Довольно узкий спектр возможностей, не находите?..

- А не согласен. Самое главное, что надо понять – это чем является для России восток страны? Это то, ключевое, от чего стоит начинать вообще любые программы строить. Если мы нацелены на интеграционное встраивание России в Азиатско-Тихоокеанский регион, то надо идти именно от этого. И вот тут Владивосток может стать уникальной площадкой – международного сотрудничества. Я бы вообще делал акцент на представительство здесь всех возможных консульств. Вы посмотрите, что изначально Китайская Народная Республика своё генкольсульство разместило в Хабаровске, где находился – и должен находится – центр Дальнего Востока. Но уже через некоторое время родилось понимание, что сердце дипломатической жизни, которая может не совпадать с бюрократическим, скажем так, бьётся здесь, во Владивостоке. И вот на это нам надо делать ставку – на собственную уникальную географию. Поверьте, не может быть столицей то, что находится на периферии региона, страны. А вот Хабаровск находится в центре Дальнего Востока и его административные функции логичны. Владивосток же должен взять на себя миссию связного между востоком и западом. Что предусматривает наличие банков, наличие каких-то общественных пространств и так далее, и так далее. Слушайте, в Сингапуре, где находится штаб-квартира АТЭС, огромное количество комитетов и специалистов и часть из них можно было бы перетащить сюда. А знаете почему?

- Почему?

- Потому что все приморские города – это центр коммуникации с миром. И вся инфраструктура должна быть заточена на это. Надо отдавать консульствам участки под жилую застройку, под гольф-клубы ипрочие подобные вещи. Наш город должен быть космополитичным. И подводя итог, могу сказать, что Хабаровск является столицей Дальнего Востока, а Владивосток – восточная столица России, столица Тихоокеанской России. Обе задачи непростые и масштабные, и каждая из них требует концентрации усилий для достижения значимых результатов. Появившееся сообщение в прессе о намерении китайцев построить скоростную железную дорогу между Владивостоком и Харбином, вызывает, разумеется, положительные эмоции, мы рады за наших соседей, они решают свою задачу. Но в Национальной программе развития Дальнего Востока будет более уместным проект скоростной дороги между Хабаровском и Владивостоком – это наша задача, а её решение вселяет надежду, что на востоке России появится город, превосходящий города наших соседей. Да, Владивосток должен стать Мировым городом.

- То есть, Вы хотите сказать, что наш ресурс…

- Наш ресурс не в дотациях на осуществление «столичных» функций как административного центра федерального округа, а в трёхсотмиллионном сгустке демографического потенциала в радиусе тысячи километров вокруг Владивостока.

У краевого центра Приморья проблем всегда хватало: рельеф, удорожающий почти вдвое всякое строительство, водоснабжение и канализация, утилизация мусора и другие. Благодаря саммиту АТЭС в 2012 году много решено, что-то горожане решают сами: значительная часть владивостокцев теперь живёт в пригороде. Там же обозначились контуры мощного транспортно-логистического узла, активную роль в котором играет город-спутник Владивостока - Артём.

У порта Владивосток серьёзные ограничения: даже удвоение портовых мощностей не позволяет выйти за пределы тридцати миллионов тонн, тогда как корейский Пусан легко переваливает до 300 миллионов, не говоря уже о Даляне, Шанхае или Сингапуре. Производства, новые рабочие места перемещаются ближе к пересечению транспортных путей, в глубь полуострова Муравьева-Амурского, туда же движутся люди, тогда как управленческий аппарат застрял на периферии, став причиной многих проблем города: хронические транспортные пробки, точечная застройка, высокая стоимость квадратного метра, перенапряжение инженерных сетей, экологические проблемы, деформация архитектурного наследия в исторической части Владивостока и так далее.

Но полуостровное положение города - это перспектива взаимодействия с поселениями на противоположных берегах заливов. Большой Камень, Суходол, с другой стороны - порты Зарубино, Славянка, Посьет. Перед нами сложные задачи и большие перспективы.

- Сложная миссия.

- И да, запомните, все инициативы, которые навязывают нам сверху, плохо приживаются. А вот то, что рождается здесь, на месте – жизнеспособно. Это касается и заключения Пекинского договора в дореволюционные времена, и поход Невельского, и процессов автомобилизации региона в постсоветские времена, и так далее, и так далее, и так далее. Всё это получилось за счёт энергии и потенциала региона. Наше счастье заключается в том, чтобы убедить всю Россию идти на рынки востока и искать своё развитие здесь.

- И что же можно пожелать руководству региона в ключе всего того, о чём мы говорили?

- Ресурсом нынешнего губернатора является то, что он знает весь дальневосточный регион. Это его очень большой плюс. И я могу пожелать ему широты стратегического мышления, которое позволит краевому центру – Владивостоку действительно стать Мировым городом, имеющий вес не только на Дальнем Востоке и России, но и в мире.

Газета "Золотой Рог", Владивосток



