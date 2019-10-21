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В Приморье более 300 молодых педагогов получили единовременную выплату до 440 тыс. рублей
Новые меры социальной поддержки позволили привлечь в образовательные учреждения Приморского края 372 молодых специалиста в 2019 году. Большинство из них уже получили единовременную денежную выплату в размере от 250 до 440 тысяч рублей.
Как отмечают в краевом департаменте образования и науки, почти все начинающие специалисты в этом году уже получили единовременные выплаты – 342 человека. Именно эта мера поддержки, по словам экспертов, обеспечила приток кадров в сферу – в прошлом году в образовательные учреждения края пришли всего 184 молодых педагога.
Кроме того, для начинающих учителей Приморья и педагогов-наставников предусмотрены ежемесячные выплаты.
«52 молодых специалиста получили компенсацию расходов за наем жилого помещения, 30 человек – за санаторно-курортное лечение», – подчеркнули в департаменте.
Напомним, по инициативе Губернатора Олега Кожемяко с 1 декабря 2018 года педагогические работники, впервые устроившиеся на работу, могут рассчитывать на единовременную выплату от 250 до 440 тысяч рублей. Ее размер зависит от нескольких факторов: уровня образования педагога, наличия диплома с отличием, местонахождения учреждения. Также установлена 50%-ная компенсация расходов за наем жилья и 25%-ная – от стоимости путевки в санаторий. Ежемесячные денежные выплаты предусмотрели для молодых специалистов и их наставников – 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно. Всего на эти цели в бюджете Приморья 2019 года заложили более 246 миллионов рублей.
Чтобы получить новые меры социальной поддержки, специалисту необходимо лично предоставить руководителю образовательной организации, являющейся основным местом его работы, пакет документов.
Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения соответствует целям национального проекта «Образование».
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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