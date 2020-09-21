"Благое дело": Инклюзивный творческий фестиваль состоялся во Владивостоке

Мероприятие «Творчество – неограниченные возможности» провела общественная организация «Благое дело» при поддержке администрации Владивостока

В прошедшие выходные, 19 и 20 сентября, на двух площадках Владивостока прошел инклюзивный фестиваль.

Творческий фестиваль проходил в краевой столице в течение двух дней. В субботу он развернулся в сквере Дворца культуры железнодорожников. Здесь состоялась большая концертная программа от организации «Благое дело», к которой присоединились участники краевого фестиваля украинской культуры «Соловьиная песня» и жители близлежащих домов.

В воскресенье праздник продолжился на набережной Спортивной гавани Владивостока. Гости фестиваля смогли попробовать свои силы в лепке из глины, росписи керамических изделий акриловыми и подглазурными красками, самые юные участники вместе с наставниками мастерили бумажные поделки. Все желающие присоединились к театральным мастер-классам от руководителя театра «ТАН» Андрея Нартова, а на ярмарке все желающие могли приобрести сувениры, изготовленные людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, в этом году общественная организация «Благое дело» вошла в число победителей конкурса социально значимых проектов и получила финансовую поддержку от администрации города на проведение мероприятия.

Фото - управление по исполнению программ по поддержке населения