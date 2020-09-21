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Во Владивостоке откроют благоустроенный Жариковский сквер

21 Сентября 2020, 14:40 | Приморье
Торжественное открытие запланировано на 21 сентября в 20 часов. Администрация Владивостока и Дирекция общественных пространств приглашают всех жителей и гостей города оценить обновленную территорию на улице Светланской, 119.
 
Реконструкция сквера проходила по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Эту общественную территорию выбрали для благоустройства горожане по результатам рейтингового голосования в 2019 году. Дизайн-проект также утверждали жители в ходе общественных обсуждений, которые проходили в марте этого года.
 
«Основным решением при разработке проекта было сохранение его исторической ценности – аллеи из 20 деревьев и монумента памяти военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга. Проектом предусматривается выделение трех основных зон сквера – входная группа, мемориальная часть и общественная площадь, в глубине сквера», – рассказал Евгений Бурлака, архитектор, руководитель проектной мастерской SKAMEYKA, которая разрабатывала проект благоустройства.
 
Входная группа выполнена таким образом, чтобы максимально «открыть» сквер на улицу Светланскую, обеспечив его визуальную и пешеходную проницаемость. Также это решение позволило расширить тротуар вдоль улицы, сделав пространство у автобусных остановок более свободным, и рассредоточить пешеходные потоки.
 
В глубине сквера сохранена открытая площадка для проведения общественных мероприятий расположенной неподалеку школы № 28 и жителей окрестных домов. В этой зоне размещается многофункциональная скамья, которая может выполнять роль небольшого амфитеатра или просто места, где можно отдохнуть. Также здесь появились 12 отдельных скамеек, которые являются функциональным элементом декора. Они выполняют не только декоративную функцию, но и функцию зоны отдыха в местах скопления людей. Дизайн скамьи архитекторы выбрали из каталога, разработанного командой Concrete Jungle.
 
В сквере смонтирована новая тротуарная плитка, а вокруг деревьев установлены специальные кашпо-лавочки. По просьбе общественных наблюдателей в Жариковском сквере сохранили максимальное количество зелени. На спуске от 28-й школы убрали аварийную лестницу, а широкую центральную оштукатурили так, что она стала как новая. Также подрядчик установил систему интеллектуального видеонаблюдения, которая будет работать во всех скверах.
 
Напомним, по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке уже реконструировали территорию на улице Лермонтова в посёлке Трудовое и сквер Надибаидзе на улице Калинина.
 
Благоустройство ещё двух территорий сейчас подходит к концу: планиурется, что Игнатьевский сквер откроется тоже на этой неделе, а сквер в районе «Авангарда» – к середине октября. Также активные работы ведутся в Матросском сквере и на острове Попова. Вскоре подрядчик выйдет и на объекты на Русской, 48 и Верхнепортовой, 41-б. 
 
Отметим, что все работы по реконструкции общественных пространств находятся на особом контроле у главы Владивостока Олега Гуменюка. 
 
Евгений Кулешов (фото)
 

 

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Теги: благоустройство  сквер 



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