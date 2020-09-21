И возобновляет рейсы в Южную Корею. Приморцы для возвращения домой могут воспользоваться регулярными рейсами

Россия прекращает вывозные рейсы из-за рубежа, организованные ранее из-за приостановки регулярного международного авиасообщения и с 21 сентября возобновляет полеты в Казахстан, Белоруссию и Киргизию, с 27 сентября - в Южную Корею.

Прекращение вывозных рейсов связано с возобновлением транспортного сообщения между государствами и появлением возможности для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. В качестве альтернативы этой меры на коммерческой основе задействуют самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. Сейчас такие рейсы осуществляет авиакомпания "Аэрофлот".

Напомним, по мере увеличения угрозы распространения коронавируса в мире российские власти закрывали небо и границы для регулярного авиасообщения сначала для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, затем и для Европы. Многие россияне, в том числе и приморцы, у которых особо тесные связи со странами АТР, находившиеся в этих государствах, оказались застигнуты врасплох – границы были в одночасье закрыты. В этой связи к президенту России Владимиру ПУТИНУ с просьбой оказать содействие в возвращении на родину в период пандемии коронавируса жителей Приморья, находящихся за рубежом, лично обратился губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. После этого в Приморье был наведен порядок с возвращением россиян, застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса, их вывоз стал регулярным и отлаженным.

В Приморье благодаря проведенным эвакуационным мероприятиям домой смогли вернуться сотни приморцев и дальневосточников из Республики Корея, Королевства Таиланд, Бали и Японии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.