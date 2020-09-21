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Приморью направили 1,6 млрд рублей на новую демографическую выплату

21 Сентября 2020, 10:50 | Приморье

Размер ежемесячного пособия составляет 7,2 тысячи на каждого ребенка. Материальную поддержку получают семьи с детьми от трех до семи лет, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. 

Получателями новой меры поддержки от государства в крае стали уже 32,8 тысяч семей. В них воспитывают 38,7 тысяч детей. С июня на выплаты направили около 2,1 миллиарда рублей.

«Выплаты поступят на счета семей до конца сентября», – подчеркнули в министерстве труда и социальной политики края.

В министерстве также отметили, что для получения новой демографической выплаты родителям необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслугсоциальный портал или МФЦ. Остальные документы, подтверждающие право на выплату, сотрудники центра соцподдержки самостоятельно запросят в налоговой и миграционной службах, Пенсионном фонде, Фонде социального страхования и других ведомствах

Для сбора межведомственной информации при назначении выплаты требуется некоторое время, уточняют специалисты, поэтому гражданам следует с пониманием относиться к случающимся задержкам с принятием решения.

 «При подаче заявления важно внимательно указывать все необходимые сведения, а также оперативно информировать специалистов соцзащиты об изменившихся реквизитах банка, расчетного счета или смене фамилии. Неверные или устаревшие данные влияют на скорость поступления выплаты на счет», – уточняет министр Светлана Красицкая.

По словам специалистов Приморского центра социальной поддержки, почти все отказы по заявлениям о выплате – это превышение названного дохода, а также недостоверные или неполные сведения, указанные в заявлении.

Напомним, выплата на детей от трех лет семьям с низким доходом инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе январского Послания к Федеральному Собранию. Это одна из мер, призванных финансово поддержать граждан, как того требует национальный проект «Демография».

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

 

 

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Теги: выплаты  пособие  демография 



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