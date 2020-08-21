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Два нововведения ждут школы Приморья в новом учебном году

21 Августа 2020, 17:38 | Приморье
С 1 сентября вступят в силу два ключевых решения, касающиеся образовательного процесса: вводится доплата за классное руководство, а обеспечивать школьников начальных классов горячим питанием будут за счет федеральных средств. Приморье полностью готово к их реализации. Об этом заявил Губернатор края Олег Кожемяко в ходе ежегодного августовского совещания в пятницу, 21 августа.
 
С начала учебного года классные руководители будут ежемесячно получать дополнительную выплату за классное руководство в размере 5 тысяч рублей. О необходимости ввести специальную доплату ранее сообщил Президент России Владимир Путин. Глава государства дал соответствующее поручение во время послания Федеральному собранию в январе 2020 года.
 
«Получателями станут почти 9 тысяч педагогических работников. На указные цели из средств федерального бюджета Приморскому краю выделено 386,8 миллиона рублей на 2020 год, на 2021 год – более 1,1 миллиарда рублей», – отметил Олег Кожемяко.
 
Инициатива горячего питания для школьников начальных классов в Приморье реализуется с 2007 года. Однако с этого года средства на эти цели будет выделять федерация. Увеличится и стоимость обеда на одного ребенка – норматив на школьника составит 70 рублей.
 
По словам Олега Кожемяко, высвободившиеся средства из краевого бюджета будут направлены на питание приморских старшеклассников – по поручению главы Приморья с прошлого года социально незащищенные категории учеников также стали кормить горячими обедами бесплатно. Их норматив поднимут до суммы федерального – с 42 до 70 рублей.
 
«Мы с вами начали с прошлого года заниматься этой проблемой, в два раза подняли стоимость питания – довели ее до 42 рублей, расширили категории получателей на детей из старших классов – это социальные категории, многодетные семьи, дети-инвалиды. Сейчас, когда стоимость питания значительно возрастет, директора школ, представители управлений образования должны уделить этому самое пристальное внимание, чтобы средства пошли не в карман компаний, оказывающих услуги, а на столы школьников. Мы, со своей стороны, будем мониторить ситуацию. Для учеников старших классов, которые питались ранее, норматив возрастет до 70 рублей. Прошу это учесть и разработать соответствующее меню и обязательно довести его до каждой школы», – обратился Губернатор к присутствующим представителям управлений образования Приморья. 
 
Отметим, традиционное августовское совещание в Приморье в этом году проходит на площадке дома культуры «Горизонт» в Уссурийске. Обсуждаемые темы полностью соответствует целям нацпроекта «Образование». Педагоги со всего региона в течение дня как очно, так и дистанционно обсудят вопросы отрасли, подведут итоги прошедшего учебного года и определят перспективы развития системы на будущее. Ключевая тема совещания – качество образования для экономики Приморского края.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: учебный год  школы 



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