"Солнечные дети Приморья": честные истории реальных семей

Книга о приморских семьях, воспитывающих детей с синдромом Дауна, вышла во Владивостоке. 16 реальных историй о страхах, принятии, испытаниях, надеждах, победах и любви – устами тех, кто живет с нами по-соседству. Это издание – часть проекта «Особые дети: поддержка семьи при рождении ребенка с синдромом Дауна в Приморском крае», который реализует Благотворительный фонд помощи детям «Владмама» при поддержке Фонда Президентских грантов.

- Мы хотим, чтобы родители перестали отказываться от ребенка с синдромом Дауна в родильном доме, а те дети, что все же оказались сиротами, имели возможность обрести приемную семью. Книга разрушает связанные с синдромом мифы и показывает, каких успехов способны добиваться «солнечные» дети, если рядом находятся любящие и принимающие их люди, - рассказывает президент Благотворительного фонда помощи детям «Владмама» Ольга Сиянко.

Она подчеркивает: синдром Дауна – не болезнь. Это генетический сбой, вызванный дополнительной хромосомой. Ребенок с такой особенностью может родиться в любой семье, независимо от возраста, здоровья и финансового положения родителей. И, как признаются герои книги, многому научить взрослых членов семьи: одних - не пасовать перед трудностями, других –замотивировать на большие изменения, третьих - сделать лучше, чище и счастливее.

При этом они не кривят душой, не говорят о том, что диагноз приняли легко и сразу стали счастливыми. Они честно рассказывают о мучивших их страхах, сомнениях и проблемах, с которыми приходилось сталкиваться.

Особняком стоит история мамы, которая написала под давлением врачей отказ от сына, а теперь готова лично приходить в родильные дома и встречаться с женщинами, которые хотят отказаться от «особенного» ребенка, умоляя не делать этого страшного шага.

Книга будет полезна также медикам, работающим в женских консультациях, родильных домах и детских больницах, сотрудникам коррекционных школ и домов-интернатов, представителям органов власти, которые курируют вопросы профилактики социального сиротства. И, конечно, потенциальным приемным родителям, которые будут готовы принять в свои семьи «солнечных» малышей.

- Я благодарна каждой семье, которая не побоялась пустить в свою жизнь журналистов и поделиться своим личным опытом преодоления страхов и стереотипов, которые до сих пор живут в обществе. Многим было непросто открыться. И если после прочтения этой книги отношение общества к людям с синдромом Дауна начнет меняться, это станет наилучшим результатом нашего проекта, - считает Ольга Сиянко.