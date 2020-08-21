Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
"Солнечные дети Приморья": честные истории реальных семей
21 Августа 2020, 15:47 | Приморье
Книга о приморских семьях, воспитывающих детей с синдромом Дауна, вышла во Владивостоке. 16 реальных историй о страхах, принятии, испытаниях, надеждах, победах и любви – устами тех, кто живет с нами по-соседству. Это издание – часть проекта «Особые дети: поддержка семьи при рождении ребенка с синдромом Дауна в Приморском крае», который реализует Благотворительный фонд помощи детям «Владмама» при поддержке Фонда Президентских грантов.
- Мы хотим, чтобы родители перестали отказываться от ребенка с синдромом Дауна в родильном доме, а те дети, что все же оказались сиротами, имели возможность обрести приемную семью. Книга разрушает связанные с синдромом мифы и показывает, каких успехов способны добиваться «солнечные» дети, если рядом находятся любящие и принимающие их люди, - рассказывает президент Благотворительного фонда помощи детям «Владмама» Ольга Сиянко.
Она подчеркивает: синдром Дауна – не болезнь. Это генетический сбой, вызванный дополнительной хромосомой. Ребенок с такой особенностью может родиться в любой семье, независимо от возраста, здоровья и финансового положения родителей. И, как признаются герои книги, многому научить взрослых членов семьи: одних - не пасовать перед трудностями, других –замотивировать на большие изменения, третьих - сделать лучше, чище и счастливее.
При этом они не кривят душой, не говорят о том, что диагноз приняли легко и сразу стали счастливыми. Они честно рассказывают о мучивших их страхах, сомнениях и проблемах, с которыми приходилось сталкиваться.
Особняком стоит история мамы, которая написала под давлением врачей отказ от сына, а теперь готова лично приходить в родильные дома и встречаться с женщинами, которые хотят отказаться от «особенного» ребенка, умоляя не делать этого страшного шага.
Книга будет полезна также медикам, работающим в женских консультациях, родильных домах и детских больницах, сотрудникам коррекционных школ и домов-интернатов, представителям органов власти, которые курируют вопросы профилактики социального сиротства. И, конечно, потенциальным приемным родителям, которые будут готовы принять в свои семьи «солнечных» малышей.
- Я благодарна каждой семье, которая не побоялась пустить в свою жизнь журналистов и поделиться своим личным опытом преодоления страхов и стереотипов, которые до сих пор живут в обществе. Многим было непросто открыться. И если после прочтения этой книги отношение общества к людям с синдромом Дауна начнет меняться, это станет наилучшим результатом нашего проекта, - считает Ольга Сиянко.
Автор:
Теги: синдром дауна солнечные дети
Новости партнеров
Новости тематики
- "Солнечные дети Приморья": честные истории реальных семей
- Во Владивостоке пройдет "Гонка героев"
- Русский мост во Владивостоке окрасят в цвета российского флага
- Весь мир узнал, где "Красиво.ДВ"
- Освобождение: память общей судьбы
- Награда за большое сердце
- Во Владивостоке открылась выставка японской миниатюрной скульптуры "НЭЦКЭ. Частная коллекция"
- Онлайн-фестиваль "Красиво.ДВ" покажет уникальность и красоту Дальнего Востока
- В Приморье более 200 человек строят средневековую ферму
- День рыбака отметят во Владивостоке
Новости раздела
- "Солнечные дети Приморья": честные истории реальных семей
- Во Владивостоке пройдет "Гонка героев"
- Жители Хасанского района рискуют замерзнуть зимой
- Русский мост во Владивостоке окрасят в цвета российского флага
- Школы Владивостока проверяют на готовность к новому учебному году
- Секреты долгой жизни
- День Бикина уходит в онлайн
- Тигра переселяют на остров
- В Приморье разрешили экскурсии и фестиваль
- Ждем "Спутник V" на орбите здоровья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Ждем "Спутник V" на орбите здоровья
- Аллергоцентр присоединился к реабилитации
- "Проще ликвидировать указанные нарушения…"
- Гостям всегда рады
- День Бикина уходит в онлайн
- Минимизировать риски поможет вакцинопрофилактика
- У Владивостока хотят отобрать статус Свободного порта
- За плохую дезинфекцию - сотни тысяч штрафа
- Договорной керосин: почему растут цены на авиаперевозки
- Будущие врачи не остались в стороне
Loading...