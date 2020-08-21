www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.77 р. 100 JPY: 69.56 р.
EUR: 87.43 р. 10 CNY: 10.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

"Солнечные дети Приморья": честные истории реальных семей

21 Августа 2020, 15:47 | Приморье
Книга о приморских семьях, воспитывающих детей с синдромом Дауна, вышла во Владивостоке. 16 реальных историй о страхах, принятии, испытаниях, надеждах, победах и любви – устами тех, кто живет с нами по-соседству. Это издание – часть проекта «Особые дети: поддержка семьи при рождении ребенка с синдромом Дауна в Приморском крае», который реализует Благотворительный фонд помощи детям «Владмама» при поддержке Фонда Президентских грантов.
 
- Мы хотим, чтобы родители перестали отказываться от ребенка с синдромом Дауна в родильном доме, а те дети, что все же оказались сиротами, имели возможность обрести приемную семью. Книга разрушает связанные с синдромом мифы и показывает, каких успехов способны добиваться «солнечные» дети, если рядом находятся любящие и принимающие их люди, - рассказывает президент Благотворительного фонда помощи детям «Владмама» Ольга Сиянко.
 
Она подчеркивает: синдром Дауна – не болезнь. Это генетический сбой, вызванный дополнительной хромосомой. Ребенок с такой особенностью может родиться в любой семье, независимо от возраста, здоровья и финансового положения родителей. И, как признаются герои книги, многому научить взрослых членов семьи: одних - не пасовать перед трудностями, других –замотивировать на большие изменения, третьих - сделать лучше, чище и счастливее.
 
При этом они не кривят душой, не говорят о том, что диагноз приняли легко и сразу стали счастливыми. Они честно рассказывают о мучивших их страхах, сомнениях и проблемах, с которыми приходилось сталкиваться.
 
Особняком стоит история мамы, которая написала под давлением врачей отказ от сына, а теперь готова лично приходить в родильные дома и встречаться с женщинами, которые хотят отказаться от «особенного» ребенка, умоляя не делать этого страшного шага.
 
Книга будет полезна также медикам, работающим в женских консультациях, родильных домах и детских больницах, сотрудникам коррекционных школ и домов-интернатов, представителям органов власти, которые курируют вопросы профилактики социального сиротства. И, конечно, потенциальным приемным родителям, которые будут готовы принять в свои семьи «солнечных» малышей.
 
- Я благодарна каждой семье, которая не побоялась пустить в свою жизнь журналистов и поделиться своим личным опытом преодоления страхов и стереотипов, которые до сих пор живут в обществе. Многим было непросто открыться. И если после прочтения этой книги отношение общества к людям с синдромом Дауна начнет меняться, это станет наилучшим результатом нашего проекта, - считает Ольга Сиянко.
 

 

Автор:
Теги: синдром дауна  солнечные дети 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]