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Во Владивостоке пройдет "Гонка героев"
21 Августа 2020, 14:45 | Приморье
В субботу, 22 августа, на полигоне «Горностай» пройдет военно-спортивная игра «Гонка героев». Для участников соревнований подготовили восьмикилометровую трассу и 25 препятствий, рассчитанных на различный уровень физической подготовки.
«Гонка героев» уже седьмой год объединяет любителей спорта по всей стране. Во Владивостоке на старт выйдут более 1500 участников, чтобы преодолеть уже знакомые препятствия, а также попробовать новые. Полоса препятствий разработана профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Спортсмены смогут поучаствовать в командном забеге, массовом старте или чемпионате.
Начало регистрации на мероприятие – 22 августа в 9:00. Всю дополнительную информацию можно найти на сайте heroleague.ru и в социальных сетях проекта.
Евгений Кулешов (фото)
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