Во Владивостоке пройдет "Гонка героев"

В субботу, 22 августа, на полигоне «Горностай» пройдет военно-спортивная игра «Гонка героев». Для участников соревнований подготовили восьмикилометровую трассу и 25 препятствий, рассчитанных на различный уровень физической подготовки.

«Гонка героев» уже седьмой год объединяет любителей спорта по всей стране. Во Владивостоке на старт выйдут более 1500 участников, чтобы преодолеть уже знакомые препятствия, а также попробовать новые. Полоса препятствий разработана профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Спортсмены смогут поучаствовать в командном забеге, массовом старте или чемпионате.

Начало регистрации на мероприятие – 22 августа в 9:00. Всю дополнительную информацию можно найти на сайте heroleague.ru и в социальных сетях проекта.

Евгений Кулешов (фото)