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Журналисты Приморья объединились в борьбе с безнаказанностью и провокациями скандальной активистки
Союз журналистов России открывает горячую линию по приему фактов деятельности Марии Соловьенко
Журналисты Приморского края единым фронтом выступили с резонансным заявлением по факту деятельности гражданки Марии Соловьенко, причисляющей себя к этой профессии. По убеждению большинства представителей медиасообщества региона, Соловьенко порочит журналистское ремесло своими нападками, информационными вбросами и провокациями на порядочных бизнесменов и политиков, а также обычных граждан, попавших в поле интересов "ветеранки", сообщает ИА PrimaMedia.
Письмо, подписанное уже более чем двумя десятками авторитетных представителей профессионального сообщества — журналистов, главных редакторов, издателей приморских СМИ — призывает правоохранительные структуры прекратить игнорировать прямые нарушения закона, в которых не раз была уличена Соловьенко, и привлечь зарвавшуюся активистку к ответственности. Сбор подписей от представителей СМИ открыт и сейчас, их количество уверенно растет.
"На протяжении последних лет Мария Соловьенко регулярно становится фигурантом гражданских и уголовных дел, связанных с распространением клеветы, недостоверных сведений. За эти годы десятки граждан столкнулись с оговором со стороны Соловьенко, обращались в суд и получали решения в свою пользу. Однако все попытки пострадавших привлечь Соловьенко к уголовной ответственности за клевету терпят фиаско, что порождает безнаказанность и вседозволенность.
Мы настоятельно просим прокуратуру Приморского края разобраться в причинах столь непонятной лояльности правоохранительных органов к человеку, нарушающему закон. Мы считаем подобное попустительство недопустимым, более того – провокативным в отношении дальнейших действий Марии Соловьенко.", — следует из коллективного заявления журналистов.
Помимо призыва к правоохранителям обратить внимание к выходкам Соловьенко, профсообщество открывает горячую телефонную линию для сбора жалоб и заявлений по всем возможным эпизодам травли, провокаций и других действий гражданки Соловьенко, деятельность которой нанесли кому-либо материальный или моральный вред.
"В случае информационной травли, агрессивного или хамского поведения со стороны Марии Соловьенко мы настоятельно просим граждан предавать это огласке, обещая со своей стороны максимальную информационную поддержку. Мы решительно осуждаем деятельность Марии Соловьенко, как несовместимую с принципами российской журналистики и бросающую тень на всё медиасообщество Приморского края", — заявляют журналисты Приморья.
Номер телефона горячей линии: +7 902 480-80-08
Отметим, что случаев информационных атак на представителей региональной деловой и политической элиты с целями, известными только самой Соловьенко, предостаточно. За небольшой период времени жестким, агрессивным "наездам" с ее стороны подверглись депутаты Законодательного собрания Приморья с безупречной репутацией, видные предприниматели и общественники, известные юристы и сами журналисты, пишущие о ее бесчинствах. Называть имена потерпевших от деяний Соловьенко — не хватит газетной полосы.
Как прокомментировал сложившуюся ситуацию председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов, журналистика – это профессия, предполагающая не только власть над умами общественности и возможность формировать повестку дня, но и большую ответственность за свои действия.
Виктор Суханов, председатель Приморского регионального отделения Союза журналистов России:
К сожалению, сегодня я могу констатировать, что некоторые коллеги откровенно злоупотребляют свободой слова, извращая сам смысл профессии и превращая её в способ заработка лёгких денег. Такое поведение можно назвать информационным шантажом, злоупотреблением свободой слова, сознательным распространением клеветы – как угодно, но только не журналистикой. Как работник СМИ я безусловно осуждаю действия Марии Соловьенко, наносящие репутационный урон всей журналистской профессии и подрывающие доверие к ней со стороны общества.
Я считаю, что необходимость выпуска такого обращения назрела давно, как минимум ещё несколько лет назад. На мой взгляд, нарушение Марией Соловьенко профессиональной этики – очевидный факт, который неоднократно был подтверждён решениями судов. Однако, устанавливая факт распространения со стороны Соловьенко недостоверных сведения, наносящих существенный репутационный урон субъектам бизнеса, государственным и муниципальным служащим, но не привлекая её к ответственности, правоохранительные органы лишь сформировали у неё ощущение полной безнаказанности и вседозволенности.
Сегодня настало время консолидировано, от лица всего журналистского сообщества края, сказать решительное "нет" и выразить осуждение действиям Соловьенко, как дискредитирующим профессию.
Скажем решительное "Нет!" информационному экстремизму Марии Соловьенко. Осудим беззастенчивое, с моей точки зрения, использование авторитета высших должностных лиц Российской Федерации в своих низких, на мой взгляд, циничных и корыстных интересах, девальвацию престижа государственных органов, подрыв уважения к ним со стороны граждан Российской Федерации".
Важно подчеркнуть что в Кодексе профессиональной этики российского журналиста, принятом Конгрессом журналистов России 23 июня 1994 года, написано, в частности, что:
— Журналист распространяет и комментирует только ту информацию, в достоверности которой он убежден и источник которой ему хорошо известен.
— Журналист уважает честь и достоинство людей, которые становятся объектами его профессионального внимания. Журналист обязан избегать употребления оскорбительных выражений, могущих нанести вред моральному и физическому здоровью людей.
-Журналист придерживается принципа, что любой человек является невиновным до тех пор, пока судом не будет доказано обратное.
По нашему убеждению, Соловьенко М.Д. не соблюдает указанные выше принципы, ведет себя оскорбительно и недобросовестно в профессиональной сфере, в итоге страдает репутация всего профессионального сообщества.
Немаловажным является то обстоятельство, что жертвами оговора становятся люди как с положением в обществе, бизнесмены, политики, так и простые граждане, в том числе и представители журналистского сообщества. В итоге, люди, которые становятся объектами "травли" в ее публикациях, комментариях в социальных сетях, вынуждены оправдываться, испытывать моральные страдания, обращаться в суд, чтобы восстановить репутацию.
Мы настоятельно рекомендуем всем гражданам Приморского края, особенно представителям органов власти и бизнес-структур, избегать контактов с Марией Соловьенко, которая, по нашему глубокому убеждению, дискредитирует профессию.
Консолидированное обращение журналистов в ближайшее время будет направлено в органы государственной власти и общественные организации.
Под письмом приморского Союза журналистов подписались:
Галина Симонова, заместитель генерального директора телеканала ОТВ
Виктор Старицин, главный редактор делового еженедельника "Конкурент"
Андрей Пушкарев, генеральный директор/ главный редактор Издательской компании "Золотой Рог"
Елена Ардальянова, секретарь Правления ПКО Союза журналистов России
Виктор Суханов, председатель ПКО Союза журналистов России
Лада Глыбина, генеральный директора издания "Порто Франко"
Ольга Кишаковская, политический обозреватель ИА PrimaMedia
Андрей Островский, главный редактор "Новой газеты во Владивостоке"
Елена Воронежцева, главный редактор газеты "Владивосток"
Мария Стеблянко, главный редактор РИА VladNews
Алексей Распутный, главный редактор издания "Порто Франко"
Илья Табаченко, главный редактор "Прим ТВ"
Лариса Прохорова, руководитель пресс-службы Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
Дмитрий Хабалов, генеральный директор ООО "УРА", издатель газеты "АиФ — Приморье"
Александр Сырцов, главный редактор газеты "Дальневосточные ведомости"
Константин Михайлов, журналист радио "Комсомольская правда — Владивосток"
Владимир Ощенко, редактор программ Общественного телевидения Приморья...
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