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Команда Tele2 поделилась секретом, как вдохновлять людей
Лайфхак по созданию идеальной презентации от специалистов Tele2 – участникам Форума молодых журналистов и блогеров TEEN Media во Владивостоке
Стремление команды Tele2 расширять коммуникации с различными аудиториями было реализовано в рамках Дальневосточного МедиаCаммита-2019, в частности, и на площадке Форума молодых журналистов и блогеров TEEN Media, который в этом году собрал около 150 школьников и студентов со всего Приморья, сообщает ИА PrimaMedia. Мобильный оператор представил участникам TEEN Media лекцию "Основы публичных выступлений: как подготовить идеальную презентацию".
Перед ребятами выступили менеджер по работе со СМИ макрорегиона "Байкал и Дальний Восток" Tele2 Александр Хамицевич и старший специалист по торговому маркетингу приморского филиала оператора Мария Кан, которая сама является студенткой 4-го курса бакалавриата ДВФУ, а на работу в компанию была принята через программу стажировки Tele2Praktik.
– Есть два вида навыков, которые вам обязательно потребуются, если вы захотите во время обучения или после окончания вуза работать в хорошей компании, – обратилась Мария к молодежи. – Hardskills – это ваши профессиональные навыки, то, чему вы будете учиться в университете, умение что-то делать в вашей будущей профессиональной сфере. И Softskills – это то, как вы умеете общаться с людьми, работать в команде, есть ли у вас лидерские качества. И вот на эти навыки обязательно будут обращать внимание в ваших резюме, эти качества – серьезное конкурентное преимущество на рынке. Естественно, что в Softskills входит и умение выступать публично. Что и как вы говорите – напрямую связано с тем, кто вы есть и как вас воспринимают другие люди.
По мнению специалистов Tele2, искренность и вера в то, о чем говоришь, – ключевой момент любого выступления или презентации.
– Открытость и честность – это то, что позволяет нам вдохновлять других людей, — уверены в команде телеком-оператора.
Эксперты познакомили аудиторию с основными правилами и лайфхаками подготовки к публичному выступлению, коснувшись и особенностей биохимии человека, и важности психофизической подготовки к выступлению, и основных трендов в создании слайдов презентации, и необходимости соблюдать меру в жестикуляции и мимике.
Отдельной темой стали рекомендации по использованию в выступлении приемов красноречия, и здесь пришлось кстати хорошо знакомое молодежи творчество известных российских рэперов – Хаски и Oxxxymiron.
– Oxxxymiron использует в текстах сложные аллегории, связанные с событиями мировой истории, культуры, и апеллирующие к конкретным отдельным аудиториям. Хаски же – мастер метафоры, выразительной и понятной практически всем. В презентациях можно и нужно использовать метафоры, этот прием очень привлекает внимание людей, которые вас слушают, – посоветовала Мария Кан.
В завершении лекции участники TEEN Media смогли пообщаться с Марией Кан и узнать, например, волнуется ли она сама во время выступлений ("Всегда волнуюсь. Волнение – это хорошо, это признак того, что вам не все равно") и с чем был связан выбор профессии ("Я выбрала для себя специальность "Реклама и связи с общественностью" – профессию, которую не заменят никакие роботы. По крайней мере, в ближайшие 50 лет").
– Четвертый год подряд Tele2 выступает партнером Дальневосточного МедиаСаммита, участвуя в формировании его повестки и пула экспертов, – прокомментировал мероприятие Александр Хамицевич. – Мы нацелены на то, чтобы коммуницировать с разными аудиториями. Сегодня нашей задачей было помочь участникам форума TEEN Media раскрыться, получить представление о необходимой подготовке для будущей профессиональной жизни. Такие мероприятия, безусловно, – важная часть корпоративной социальной ответственности Tele2.
Напомним, что VI Дальневосточный МедиаСаммит прошел 13-14 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Ключевыми темами форума стали новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект. Организаторами выступили Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, администрация Приморского края, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России, Дальневосточный федеральный университет. Генеральный партнер форума – "РусГидро".
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