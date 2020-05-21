Жители Приморья могут через портал Госуслуг отправить заявление на выплаты для детей от 3 до 7 лет

За минувшие сутки специалисты уже получили 320 заявлений через федеральный портал

Жители Приморья с 20 мая могут подать заявление на оформление ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно через портал Государственных услуг.

О старте приема заявлений на новую выплату через Единый портал государственных услуг в 65 субъектах РФ заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании 19 мая.

По информации краевого министерства труда и социальной политики, в Приморье размер ежемесячного пособия в 2020 году составит 7 221 рубль – 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе за второй квартал 2019 года.

«Семьям, в которых по состоянию на 1 января ребенку уже исполнилось 3 года, выплаты будут начислены сразу за минувшие 6 месяцев, что составит 43,3 тысячи рублей на одного ребенка», – уточняют в ведомстве.

Право на эту меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Приморье его размер составлял 13 189 рублей.

По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, в условиях пандемии очень важно оказать помощь семьям с детьми и перечислить выплаты как можно раньше.

«В связи с ситуацией COVID-19 Президент обязал регионы завершить подготовительные работы и начать выплаты не в июле, как планировалось изначально, а на месяц раньше. Мы активно вели работу в этом направлении и уже с начала мая принимали заявления на выплату через Социальный портал. Считаю, что мы сможем выполнить поставленную задачу в срок», – комментирует глава социального ведомства.

По предварительным расчетам, в Приморье получить такую поддержку с июня смогут около 14,3 тысячи детей.

За консультацией по вопросам демографических выплат можно обратиться по многоканальному телефону: 8-800-30-22-145. Также можно изучить инструкцию, разработанную специалистами МФЦ края.

Напомним, финансовая поддержка семей при рождении детей – одно из основных направлений в реализации национального проекта «Демография». Подробную информацию о краевых мерах социальной поддержки, предусмотренных министерством труда и другими ведомствами, можно найти в Социальном справочнике.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.