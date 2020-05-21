Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жители Приморья могут через портал Госуслуг отправить заявление на выплаты для детей от 3 до 7 лет
За минувшие сутки специалисты уже получили 320 заявлений через федеральный портал
Жители Приморья с 20 мая могут подать заявление на оформление ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно через портал Государственных услуг.
О старте приема заявлений на новую выплату через Единый портал государственных услуг в 65 субъектах РФ заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании 19 мая.
По информации краевого министерства труда и социальной политики, в Приморье размер ежемесячного пособия в 2020 году составит 7 221 рубль – 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе за второй квартал 2019 года.
«Семьям, в которых по состоянию на 1 января ребенку уже исполнилось 3 года, выплаты будут начислены сразу за минувшие 6 месяцев, что составит 43,3 тысячи рублей на одного ребенка», – уточняют в ведомстве.
Право на эту меру социальной поддержки имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Приморье его размер составлял 13 189 рублей.
По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, в условиях пандемии очень важно оказать помощь семьям с детьми и перечислить выплаты как можно раньше.
«В связи с ситуацией COVID-19 Президент обязал регионы завершить подготовительные работы и начать выплаты не в июле, как планировалось изначально, а на месяц раньше. Мы активно вели работу в этом направлении и уже с начала мая принимали заявления на выплату через Социальный портал. Считаю, что мы сможем выполнить поставленную задачу в срок», – комментирует глава социального ведомства.
По предварительным расчетам, в Приморье получить такую поддержку с июня смогут около 14,3 тысячи детей.
За консультацией по вопросам демографических выплат можно обратиться по многоканальному телефону: 8-800-30-22-145. Также можно изучить инструкцию, разработанную специалистами МФЦ края.
Напомним, финансовая поддержка семей при рождении детей – одно из основных направлений в реализации национального проекта «Демография». Подробную информацию о краевых мерах социальной поддержки, предусмотренных министерством труда и другими ведомствами, можно найти в Социальном справочнике.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
Новости партнеров
Новости тематики
- Жители Приморья могут через портал Госуслуг отправить заявление на выплаты для детей от 3 до 7 лет
- Более 280 тысяч детей в Приморье получат по 10 тысяч рублей
- В Приморье среди общественников стало меньше предпринимателей
- COVID-19: Олег Кожемяко обратился к жителям Приморья
- Временно оставшиеся без работы жители Приморья выходят на общественные работы
- Кинотеатры и образовательные организации в Приморье получили налоговые льготы
- Еще 194 жителя Приморья эвакуировали из-за рубежа
- Вторую "горячую линию" по занятости запустили в Приморье
- Оформить меры социальной поддержки приморцы могут через социальный портал
- Сидим дома: Жителям Приморья пенсии назначат без посещения ПФР
Новости раздела
- Жители Приморья могут через портал Госуслуг отправить заявление на выплаты для детей от 3 до 7 лет
- Свистать всех онлайн!
- WWF требует ввести обязательный учет заполнения нерестилищ лососевых на Амуре
- COVID-19: Новые экспресс-тесты для определения коронавируса переданы больницам Приморья
- Незаметный сквер во Владивостоке оказался показательным
- В Приморье открыли навигацию, но морские прогулки запретили
- Жители Владивостока решают судьбу Луговой
- В Дальневосточном морском заповеднике родилось 824 детёныша ларги
- Олег Кожемяко: Масочный режим сохранится в Приморье еще надолго
- Школы Приморья вправе самостоятельно утверждать дату окончания учебного года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Хасанская Кущевка
- COVID-19: Резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Приморье
- Чиновники правительства не ожидали, что в России столько бедных
- Более 110 000 га уникальных лесных экосистем на юге Дальнего Востока получили спасительный статус
- В Дальневосточном морском заповеднике родилось 824 детёныша ларги
- Перевозчики Хабаровска оказались на грани разорения
- Элитная квартира из Владивостока признана самой дорогой в азиатской части России
- COVID-19: В Южно-Курильске введен режим ЧС
- Находка для Находки
- Находка заждалась Большой дороги