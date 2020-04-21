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Жители Приморья смогут вернуться домой с Бали 24 апреля

21 Апреля 2020, 16:37 | Приморье

Очередная эвакуация российских граждан из-за рубежа запланирована на пятницу, 24 апреля. Жители Приморья смогут вернуться на Родину с острова Бали, бортом из Денпасара во Владивосток. Для этого необходимо заполнить анкету на портале Госуслуг.

Как отметили в агентстве международного сотрудничества Приморья со ссылкой на Минтранс РФ, по предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию вылет рейса № SYL9907 запланирован на 24 апреля в 00.20 местного времени. Перелет возможен только для граждан России, проживающих в Приморском крае.

«Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке. Списки будут формироваться на основании регистрации на портале Госуслуг», – отмечают в ведомстве.

Если у гражданина был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе «Аэрофлота», и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе.

Следует обратить внимание на то, что дата и время рейса могут быть изменены, так как окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ.

Отметим, что мероприятия по эвакуации приморцев из-за рубежа продолжаются. Так, благодаря проведенным мероприятиям приморцы смогли вернуться домой из Республики КореяКоролевства Таиланд и Японии.

Ранее Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: эвакуация  бали  коронавирус 



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