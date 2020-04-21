Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кинотеатры и образовательные организации в Приморье получили налоговые льготы
Правительство Приморского края расширило перечень отраслей, на которые распространяются налоговые льготы для малого и среднего бизнеса. Соответствующий законопроект принят в трех чтениях Законодательным Собранием региона во вторник, 21 апреля.
Согласно законопроекту, в перечень видов деятельности, на которые будет распространяться пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН), будут включены организации, ведущие деятельности в области демонстрации кинофильмов (ОКВЭД 59.14), общего образования (85.1), профессионального обучения (85.30), дополнительного образования (85.4), предоставления услуг по дневному уходу за детьми (88.91).
Отметим, что для таких компаний, применяющих УСН, теперь ставка по объекту «доходы» сократится с 6% до 1%, а по системе «доходы минус расходы» – с 15% до 5%.
Как пояснил заместитель председателя Правительства Приморья Константин Шестаков, это уже второй закон за последний месяц, который принимается для снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.
«Совместно с деловым сообществом, предпринимателями и бизнес-омбудсменом мы продолжаем мониторинг экономической ситуации. По итогам обсуждения видим необходимость расширить налоговую поддержку предпринимателей, работающих в социальной сфере, в сфере образования», – обозначил Константин Шестаков.
Также законопроектом предполагается отменить в 2020 году оплату налога на имущество для санаторно-курортных организаций (86.90.4) и организаций, ведущих деятельность в области демонстрации кинофильмов (59.14).
«Кинотеатрам, санаториям, курортным комплексам необходима такая поддержка, так как сейчас их работа полностью приостановлена. Выпадающие доходы для бюджета Приморского края в результате принятия таких мер составят 50 миллионов рублей. Эти средства останутся у предпринимателей и позволят снизить издержки в сложный период», – пояснил Константин Шестаков.
Ранее от уплаты налога на имущество в 2020 году были освобождены гостиницы и хостелы, ведущие деятельность по коду ОКВЭД 55.
Напомним, антикризисные меры и послабления для бизнеса в условиях коронавируса принимаются как на федеральном, так и региональном уровнях. Все они предусмотрены для того, чтобы компании и индивидуальные предприниматели могли максимально снизить расходы и обязательные платежи на время эпидемии и после нее, до момента, пока бизнес не выйдет на прежние обороты.
Разъяснения о механизмах и ответы на часто задаваемые вопросы по их применению можно посмотреть по ссылке, на сайте краевого центра «Мой бизнес» в разделе «COVID-19.Информация для бизнеса». Обратиться за консультацией можно по номеру «горячей линии» краевого минэкономразвития: +7 (908) 972-65-00.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Новости партнеров
Новости тематики
- Кинотеатры и образовательные организации в Приморье получили налоговые льготы
- Еще 194 жителя Приморья эвакуировали из-за рубежа
- Вторую "горячую линию" по занятости запустили в Приморье
- Оформить меры социальной поддержки приморцы могут через социальный портал
- Сидим дома: Жителям Приморья пенсии назначат без посещения ПФР
- В апреле пенсии жителям Приморья будут доставлены по утвержденному графику
- Генконсульство Китая во Владивостоке передало Приморью 50 тысяч защитных масок
- Антивирусная профилактика
- Действие некоторых мер соцподдержки в Приморье автоматически продлевают на полгода
- С 30 марта Пенсионный фонд принимает жителей Приморья только по предварительной записи
Новости раздела
- Во Владивостоке действует запрет на посещение кладбищ
- Кинотеатры и образовательные организации в Приморье получили налоговые льготы
- Во Владивостоке выдача путевок в детские сады переносится на лето
- Синоптики Приморья дали свой неутешительный прогноз
- В Приморье сироты получают новые квартиры
- Рейдовые мероприятия на въезде на Русский остров будут проводиться ежедневно
- Более 120 россиян эвакуировали из Японии в Приморье
- Еще 194 жителя Приморья эвакуировали из-за рубежа
- Сидим дома: Жителям Владивостока выход в лес категорически запрещен
- За сутки в Приморском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у девяти человек
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- COVID-2019: С 17 апреля посещение островов Русский, Попова и Рейнеке будет ограничено
- Депутаты инициировали выплаты всем россиянам по 25 тысяч рублей
- Колбасный король добрался до сети "Фреш 25"
- В Суйфэньхэ стремительно растет число заболевших коронавирусом
- Полиция ограничит свободное передвижение жителей Хабаровска
- Операция "коронавирус" – обнуление эпохи
- В Находке построят восемь судов-краболовов
- Строительство в Приморье первого на Дальнем Востоке гольф-клуба набирает обороты
- Оставшимся без работы владивостокцам придется отрабатывать пособие в 12 тысяч рублей
- За сутки в Приморском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у девяти человек