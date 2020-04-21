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Во Владивостоке действует запрет на посещение кладбищ

21 Апреля 2020, 15:39 | Приморье
Исключение составляют только церемонии погребения
 
С 18 апреля во Владивостоке действует запрет на посещение всех городских кладбищ. Такое решение принято с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. 
 
Как сообщили в управлении транспорта администрации города, в этом году также принято решение не выпускать на линию автобусы, которые раньше доставляли горожан к местам захоронений. Не работают автобусы и на территории кладбищ.  
 
Стоит отметить, что запрет на посещение кладбищ в этом году совпал с периодом их акарицидной и дератизационной обработки. В городском управлении дорог и благоустройства сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями обработка кладбищ, а также ландшафтно-парковой зоны ДВФУ продлена до 30 апреля.  
 
Во время обработки недопустимо нахождение людей на данных территориях. Работы ведутся силами специализированной компании «Карбофос», которая выиграла соответствующий аукцион. Специалистам необходимо обработать около 900 тысяч квадратных метров Лесного и более миллиона квадратных метров Морского кладбища.
 
Администрация города просит граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям и неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Особенно это касается представителей старшего поколения.
 
Юрий Смитюк (фото)
 

 

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Теги: погребение  кладбище  коронавирус 



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