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Во Владивостоке выдача путевок в детские сады переносится на лето

21 Апреля 2020, 08:40 | Приморье
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции комплектование детских садов на 2020-2021 учебный год планируется в июле-августе этого года, сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.
 
Информация о сроках комплектования и выдаче путевок будет размещена дополнительно на официальном сайте администрации города Владивостока (www.vlc.ru), информационном портале «Империя школ» (www.pupils.ru), а также в средствах массовой информации.
 
По всем вопросам можно обращаться в рабочее время с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45) в управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока по телефонам: 8 (423) 253-44-51, 8 (423) 253-47-04, 8 (423) 222-22-72.
 
Фото из архива
 
 
 
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Теги: путевка  учебный год  детсад 



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