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Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше умерить свой финансовый пыл

21 Января 2020, 18:20 | Приморье

Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря

ОВЕН. В первой половине недели желательно разобраться с накопившимися бумажными делами, откладывать и дальше смысла нет. Четверг благоприятен для мелких приобретений, желательно из разряда необходимых. Вероятны денежные поступления во второй половине недели.

ТЕЛЕЦ. Будет просто отлично, если вы станете разумными в своих тратах и тем самым избежите денежных потерь. Прежде, чем залезать в долги и брать кредиты, стоит хорошенько подумать как их отдавать. Суббота несколько изменит ваше финансовое положение в лучшую сторону.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут прибыльные проекты и новые интересные деловые предложения. Проявите фантазию, действуйте нестандартно, и вы добьетесь успеха. И сможете порадовать себя и своих близких приятным подарком.

РАК. Наступило благоприятное время для обновления гардероба, смело идите за покупками - на распродажи. Обеспокоенность финансовым положением сменится на финансовую стабильность во второй половине недели. Задумайтесь о вложении средств в долгосрочные проекты. Не экономьте на своем отдыхе.

ЛЕВ. Финансовая сфера сейчас не вызывает особенного беспокойства. Среда и четверг хороши для заключения сделок и поиска новой работы. Эти дни могут стать переломными в смысле ваших деловых перспектив.

ДЕВА. На этой неделе вас ожидает финансовое затишье, поэтому старайтесь приобретать только самое необходимое. И не тратьте деньги по мелочам. В четверг избегайте приглашений от малознакомых людей. В выходные постарайтесь навести порядок в доме.

ВЕСЫ. Соизмеряйте свои желания с возможностями. На недостаток работы жаловаться не придется, но не исключены некоторые проблемы с финансовой стабильностью. Начальство не всегда выполняет свои обещания. Не верьте словам, требуйте ясных фактов и определенности. В выходные постарайтесь не впутаться в авантюрную историю.

СКОРПИОН. Для сделок и договоров наиболее благоприятен вторник. Среда - удачный день для поиска новых клиентов и выгодных заказов. Ваши дела идут в гору. В пятницу вы получите сразу крупную сумму, денег будет даже больше, чем вы рассчитывали.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник и вторник - прекрасные в финансовом отношении дни. Вероятно получение прибыли или некой незапланированной выплаты. Четверг удачен для приобретения подарков для близких, их одобрят и оценят.

КОЗЕРОГ. Партнерские отношения принесут много пользы и позволят решить некоторые финансовые проблемы. В среду есть риск что-то забыть или потерять. В пятницу можно поссориться с коллегами на пустом месте. Будьте тактичнее.

ВОДОЛЕЙ. Если в понедельник у вас откуда-то появятся деньги, не стоит говорить об этом всем знакомым. Лучше сохранить и источник поступлений, и сам их факт в глубокой тайне. Вообще ваши финансовые планы не стоит обсуждать. В пятницу, принимая важное финансовое решение, отбросьте все сомнения, поступайте, как считаете нужным.

РЫБЫ. Вероятна стабилизация финансового положения. Вы не будете считать себя несправедливо обойденными. Возможны денежные поступления, однако их лучше не тратить, а отложить. В пятницу будьте осторожны, берегите свой кошелек. В воскресенье будут удачны мелкие покупки.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.


 

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Теги: гороскоп  прогноз 



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