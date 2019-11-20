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В Приморье завезли блоки атомных подлодок для утилизации
Теперь дело за «РосРАО»
Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство») доставила с Камчатки девять многоотсечных блоков атомных подводных лодок и танкер к месту утилизации в Приморском крае в рамках госконтракта с ФГУП «РосРАО» (федеральный оператор по обращению с отходами I-II классов, входит в группу компаний «Росатом»).
«Перевозка объектов представляла собой уникальную технологическую операцию – одновременно перевозились трех -, четырех- и пятиотсечные блоки атомных подводных лодок трех поколений и танкер», - поясняется в сообщении FESCO.
Для транспортировки было зафрахтовано специализированное полупогружное судно. На судне было установлено более 300 заранее изготовленных элементов и специальные крепления.
Подготовка судна заняла 10 дней и проводилась в Шанхае под контролем специалистов FESCO и «РосРАО». После завершения подготовительных работ судно покинуло порт Шанхая и отправилось в Камчатский край. Для транспортировки блоков и танкера к судну для погрузки, а затем и к месту утилизации в Приморье, было задействовано одновременно четыре буксира.
Общее время перевозки объектов составило 22 дня.
Досье газеты «Золотой Рог»
Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» и ПАО «Владивостокский морской торговый порт». В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото FESCO.
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