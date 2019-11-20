Форсаж убитых дорог

Газета «Золотой Рог» выяснила, почему нелегальные дрифтеры не хотят уходить с улиц Владивостока

Белый «Инфинити» красиво уходит в управляемый занос, за ним несется гордость этих соревнований – тюнингованные «Жигули». «Марки», «Чайзеры» и «Скайлайны» устраивают «бокоходный» хоровод. Почему-то перед моим носом, на кольце Фуникулера, в час ночи. Выезжаю на кольцо, у меня уже приоритет, но мне в машину несется очередной «гонщик». Страшно, громко, неприятно – вот что жители и автомобилисты Владивостока думают про тусовку нелегальных дрифтеров, которые каждую ночь собираются на Фуникулере.

Чемпионат со шл*хами

У них даже есть название «D 1 Funikuler Grand Prix» по аналогии с чемпионатом профессионального дрифта D1 Grand Prix, который проходит в Японии. Возможно, ребятам, которые ведут страничку в «Инстаграм» с подписью «Мы сделали свой чемпионат Д1 с блэкджеком и шл*хами» не дает покоя слава легенды дрифта Кэйити Цутии и основателя Токийского автосалона Дайджиро Инады, благодаря усилиям которых «D1 Grand Prix» и превратился в событие мирового масштаба.

Однако, это все равно не утешает местных жителей. На сайте «VL.ru» они открыто выражают свое негодование. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). «Живу в соседнем доме, окна выходят на фуникулер. Из-за этих «недосрифтеров» спать невозможно, особенно с открытыми окнами. Доблестные стражи галактики иногда приезжают, погудев сиренами уезжают, после чего заезды снова продолжаются. Когда органам надо, любое дело завести могут, а тут привлечь не за что... Периодически возникает желание сесть за руль, проехать по кольцу во время заездов и «случайно» рассыпать на кольце пакет с шурупами. Останавливает только мысль, что в результате могут пострадать и обычные ни в чем не повинные водители».

Многие открыто иронизируют над бездействием исполнительных органов. «Если никто ничего не может, то нужно подарить дрифтерам это кольцо, установить пропускную систему для дрифтеров. Допускать туда по пропускам, пропуска оформлять в ГАИ по заявлениям желающих, бесплатно и доплачивать дрифтерам на резину. Для остальных водителей построить новую объездную дорогу и переселить жителей окружающих домов в, специально для них, построенную высотку. Может это смогут сделать власти города? А если завтра дрифтеры пожелают занять площадь перед белым домом, перенести работу АПК подальше от городской суеты». Иных веселит название хулиганов. «D1 Funikuler Grand Prix ???? Смех на палке:)))))))) Какие то смешные гонки по кругу, судя по видео. Пусть дрифтеры возмут да коллективную заявку на ДВ гектары заведут. Возьмут 50 Га да трассу сделают.....с кругами да овалами. И дрифтуют круглосуточно с одного круга на другой».

Скучные нытики

Сами нелегальные гонщики яро отстаивают свое право катать, где хотят. Первый считает, что прав во всем: «За дрифт на кольце как накажешь, если поставил боком и валишь с края кольца? Причём все ещё должны уступать». Вторая ищет скрытые смыслы и тайную зависть в требованиях не шуметь под окнами простых людей: «Пусть ездят! Вам что жалко? вы просто им завидуете! Сами как пенсионеры спите дома ещё и возмущаетесь, видите ли шум вам мешает !! Что то не нравится живите в пустыне где тишина»! Третий, кажется, угрожает: «Че вы разнылись все спать не возможно. А где им гонять ? на змеинке ? там платно все это дело, + туда доехать ямы все соберешь, да тачки не настолько мощные что бы вытянуть эти повороты. Все на своих гражданских тачках гоняют, а про то что кто то сбил девушку в 15 году насмерть это фигня, в день обычные водилы сбивают больше народа. ну поставят полицейские найдут другие места, пострадает другой спальный район. Так что лучше это бездействие, чем что то делать. А то еще хуже будет) всем счастья»! Четвертый указывает направление всем недовольным: «Отстаньте от ребят, занимайтесь своей жизнью, скучные нытики»! Пятый объясняет нарушение закона отсутствием денег и требует бесплатную трассу: «На фуниулере собирается молодёжь, с общими интересами, трассы которые, как говорят (прим кольцо-1 час около 2500р + ещё и за городом вечером не работает), (змеинка так же не работает вечером, 1тренировка 1000р разгоняться больше 60км ч не разрешено), о чем вы говорите?), многие работают и под вечер выползают из дому, прокатиться встретиться с друзьями, выделите молодёже отдельную, бесплатную тереторию(в городе), они сами её обустроят вместо того что бы строить новый дом или центр который никому не сдался».

Властьимущие, дайте бесплатно!

На сайте Change.org появилась петиция от граждан Владивостока с просьбой развить автоспорт в Приморье и сделать трассу. Бесплатно, конечно же. Текст петиции настолько хорош и по стилистике, и по смыслу, что нельзя лишать читателей возможности прочесть его полностью.

«Автоспорт для многих на Дальнем Востоке - не пустой звук. Легальный, профессиональный, любительский, хулиганский - все имеет место. Но вот только специализированного и безопасного места нет. Того места, куда можно приехать и отвести душу либо учавствуя, либо смотря с трибуны. 3 картодрома на весь ДВФО не в счёт - в силу технических ограничений они не позволяют реализовать все необходимые дисциплины. Кольцевые гонки, тайматак, дрифт, драг-рейсинг...

Хотим попросить у властьимущих выделить нам участок незадействованной земли в пределах округа города Владивосток для реализации проекта по строительству общественно-доступной гоночной трассы силами неравнодушных жителей ДВФО.

Считаем, что это поможет сократить количество нелегальных гонок в пределах городов, популяризовать автоспорт как доступную дисциплину технического творчества, да и просто создать место для отдыха жителей и гостей нашего замечательного региона.

Мы не хотим делать из этого бизнес, основная идея - это создать общественный объект, который был бы доступен каждому. Как площадь или набережная например. Естественно, технические требования к участникам соревнований и какая то символическая плата за трек-тайм будет - но это все только ради безопасности и поддержания работоспособности комплекса. Поддержите нас и вместе мы победим»!

Как будто и нет у нас туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо», который уже активно популяризует автоспорт, причем на федеральном и международном уровнях. Словно там не проходят такие мероприятия, как международная дрифт-битва или Владивостокский международный автосалон (при поддержке знаменитого Токийского автосалона). Как будто иностранные туристы не приезжают посмотреть на картинговый трек, спроектированный дизайнерами трасс F1, способный принимать чемпионаты мира по картингу, на котором может прокатиться любой желающий. Словно иностранные гости региона никогда и не слышали про российский дрифт, хоть Россия сейчас и в лидерах в этом виде спорта.

Сами жители города не обольщаются. Они уверены, что проблема не в деньгах.

«Я за создание такой трассы, но уверен, что это все равно не решит проблему уличных гонок. Всё легальное не представляет для них интереса. Администрация никогда не пойдет на это потому, что никто из чиновников не захочет попасть под уголовную статью. В случае ДТП на такой трассе с жертвами, у прокуратуры появятся вопросы - кто организовал соревнование, кто обеспечивал безопасность, дежурство машин скорой помощи, пожарных, ограждений, защиты зрителей и т.д. и т.п. Петиция не имеет никаких шансов».

«А спонсоров под строительство гоночной трассы уже нашли, или просят не только землю, но и потом попросят пару миллиардов из бюджета выделить? Под такую тему надо сначала инвесторов найти».

«Авторы петиции какие-то наивные люди, когда пишут, что «не хотят делать из этого бизнес, просто символические взносы будем брать». Хотите знать, сколько будет стоить содержание такой площадки, тем более в черте города? Спросите Веркеенко, во сколько ему Примринг обходится. Кстати, почему бы вам не съездить туда и не арендовать уже готовую площадку? Ах да, это же стоит денег :)».





Бороться с нелегальными гонщиками сложно, но необходимо.

Сознательные нарушители

Однако, справедливости ради, нельзя избежать упоминания тех ребят, которые готовы идти на диалог. Они понимают, что могут мешать жителям окрестных домов и не красуются перед остальными участниками дорожного движения. Однако, и гонки их проходят не на центральных улицах Владивостока. Они готовы к сотрудничеству, и как мне хочется надеяться, приедут на тот же «Примринг» обсудить возможные варианты.

Василий – представитель одного из сообществ «StreetDriftPark» Владивостока: «Дрифт зародился как субкультура в середине шестидесятых годов на холмистых и горных дорогах Японии. С самого зарождения подобные гонки проводились нелегально. Сейчас водители делятся на две категории: те, кто водит в свое удовольствие, и те, кто хочет прокачать навыки вождения, определенные умения, кто хочет заниматься этим на профессиональном уровне. Конечно, организатор РДС-Восток Дмитрий СЕМЕНЮК сказал однажды, что все, кто хочет быть крутым, пусть приходят в РДС, но скажу честно, для нас это слишком дорогое удовольствие. Для участия в соревнованиях, например, RDS-GP необходимо около 500 тысяч рублей, на один этап соревнований (учитывается без поломок). Не каждый может себе это позволить.

В Приморском крае отсутствует развитие дрифта на начальном уровне. Не все, конечно, хотят становиться профессиональными спортсменами, но очень многие. Раньше в соревновании Drift Street Legal был Класс Pro для спортсменов и Класс Light для любителей-новичков. Простой парень на стоковой машине с улиц мог заявиться и показать на что способен! Однако, с каждым годом правила ужесточались, и теперь дошло до того, что только те, кто занимается этим профессионально, под них подходят.

Я понимаю, что наше увлечение может мешать жителям города. Однако, ребята из нашего сообщества обычным автолюбителям не мешают и не красуются перед ними, мы катаемся только ночью! Если жители близстоящих домов сообщают нам, что мы им мешаем, мы уезжаем кататься в другое место. Не так часто, мы скидываемся и катаемся на картодроме «Змеинка», оттачиваем свои навыки. Но нам не хватает соревновательного элемента. Представители дрифт-сообщества хотели бы, чтобы Администрация города и организаторы автоспортивных мероприятий обратили внимание. Мы готовы объединить свои силы, искать спонсоров и вкладываться в создание этих проектов. Но нам определенно нужна помощь региона».

Не хотят по правилам

Руководитель Российской дрифт-серии «Восток», исполнительный директор «Приморской Федерации автомобильного спорта» Дмитрий СЕМЕНЮК рассказал о попытках наладить диалог с нелегальными гонщиками и о том, почему их идея создать свои соревнования на общественных площадках оборачивается провалом: «Мы организовываем соревнования по зимнему дрифту «Winter drift games». Требования там куда ниже, чем к летним соревнованиям, участнику необходимы спортивные сиденья - ковши, четырехточечные ремни безопасности и шлем. Стартовый взнос – 3 тыс. рублей. Самые большие траты тут могут быть только на колеса со спортивными зимними шипами, одно колесо стоит около 15 тыс. рублей. Опытные спортсмены никогда не жалеют денег на резину, потому что знают, что она позволяет выигрывать. Однако, и на эти, совсем недорогие соревнования, гонщики – «нелегалы» ехать не хотят, предпочитая демонстрировать свои умения на протоках замерзших рек и озерах.

Шестого ноября мы проводили встречу с нелегальными гонщиками. Приехали человек пятнадцать, но они и не мелькают в соцсетях, и не хвалятся своими ночными покатушками. У нас есть две точки этих нелегальных поездок – Фуникулер и Терминал Б старого аэропорта. Ни одного представителя нелегальных заездов с Фуникулера не было. Более того, в кулуарах обсуждали, как скучны и бесполезны эти встречи. Эти ребята катаются не ради спорта, а ради хайпа.

И ладно бы, если бы в городе негде было законно дрифтовать, так нет же, у нас есть две площадки – картодром Змеинка и «PrimRing». Ребята говорят о том, что кто-то должен предоставить им бесплатную трассу, но как они себе это представляют? Эту площадку необходимо построить на какие-то деньги. Все налогоплательщики должны скинуться, чтобы ребятам было где жечь резину? Или инвесторам? Даже если найдется инвестор, который построит эту площадку, ее необходимо содержать. Это недешевое удовольствие. Ребята должны понять, что не существует такого понятия, как любительский автоспорт. Безопасность – это дорого. Они хотят любительских соревнований, но не хотят соблюдать элементарные правила безопасности: наличие специальных ремней безопасности, сиденья – ковша, шлема, комбинезона, ботинок и перчаток, которые не воспламеняются. Не хотят понимать, что эти вещи дадут запас времени, который позволит спасти жизнь гонщику. Все говорят, что напишут бумажку с отказом от претензий в случае травм или летального исхода. Но суровая реальность в том, что в России эти бумажки не работают. Попасть в тюрьму из-за чьего-то упрямства мне вовсе не хочется».

Дело не в деньгах

«Час на нашей трассе стоит две тысячи рублей, - рассказал руководитель туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» Леонид КОПЫЛОВ. - Десять человек могут просто скинуться по двести рублей и кататься. Нелегальный дрифт – это не дешево, люди покупают машины, запчасти, комплекты шин, печатают наклейки и футболки.

Мне слабо верится, что у них нет денег на то, чтобы оттачивать свои навыки на специализированной трассе. Тут главная причина, скорее, - в элементе хулиганства. На специализированных трассах нельзя сажать к себе в машину ни восторженных болельщиц, ни друзей, никаких «дрифт – такси» за пятьсот рублей, необходимо надевать шлем. Наша трасса довольно сложная, на ней нелегко почувствовать себя большим спортсменом. Она считается опасной, при любой существенной ошибке гонщик может влететь в бетонное ограждение. Это больно и страшно, на Фуникулере - максимум, снесешь бордюр.

Мы готовы поддерживать и развивать любительский спорт, периодически проводим встречи с любителями «дать угла» на дорогах общего пользования, предлагаем варианты тренировок на нашей площадке. Все денежные вопросы можно решить, но вопросы безопасности игнорировать нельзя. В РДС профессиональные спортсмены не позволяют себе показывать «мастер-классы» на дорогах общего пользования. Такое поведение будет порицаться. Мы четко разграничиваем хулиганов и спортсменов.

Эти ребята часто пишут, что раз у них нет бесплатной площадки для дрифта, то они будут гонять по улицам. Но позвольте, от того, что мне негде играть в футбол, я не буду бегать по стриженым газонам на лужайках и пинать мяч в прохожих. Постройка и содержание такого объекта бесплатно для участников – утопия. Подготовка площадки, уборка, легальный вывоз и утилизация использованных покрышек – все эти услуги стоят немалых денег, не говоря уже о том, что у любого инвестора есть разумное желание, чтобы объект окупался».

С учетом, что на страничке «D1 Funikuler Grand Prix» есть ссылка на интернет-магазин, в котором продается брендированная одежда с логотипом этой команды, кажется, деньги у них и правда есть. Желания делать все по правилам нет. Или просто страх, что они не вывезут трассу «Примринга»?

Адреналиновая зависимость

Психолог-тренер, основатель образовательного проекта ‘clever_rest’ Софья ШУШАРИНА уверена, что юных хулиганов влечет именно адреналин. Ночные гонки с привкусом незаконности кружат головы не только водителям, но и юным барышням, которые готовы прыгать в эти машины и радостно постить фото со своим «маминым проказником, папиным безобразником» в социальные сети.

«В кровь выбрасываются гормоны: дофамин, эндорфин плюс адреналин, - обясняет Софья Шушарина. - Человек чувствует то, что никогда, возможно, не чувствовал, помноженное на сто. Эффект особенно силен, если в детстве тебе запрещали, а сейчас ты можешь позволить себе все, что хочешь. В момент, когда действие завершено, например, ты поучаствовал в первом в своей жизни дрифте - выбрасывается большое количество гормона радости, от завершения действия, и, конечно же, сильной встряской для организма является выброс адреналина в кровь - гормона стресса.

Аспект нелегальности так привлекателен для молодых людей, потому что запретное манит. Запрет на совершение того или иного действия гасит/стопорит огромный прилив энергии. Психика человека работает таким образом, что незавершенное старается прийти к завершению. В психологии этот феномен называется «эффект Зейгарник»- потребность завершить гештальт- остановленное действие. Сделал - чувствуешь прилив энергии, сил.

Когда это «перерастаешь»? Тут все индивидуально. Кто-то бросает нелегальные развлечения, когда выброс гормонов уменьшился, стойкой привычки еще не сформировалось. Кто - то останавливается, когда пропадет эффект новизны. Еще одна причина перестать – отсутствие запретов, если человек понимает, что ему никто не запрещает, становится неинтересно.

Как помочь близкому человеку бросить нелегальные развлечения? Если увлечение дрифтом может навредить вашей жизни - вы можете отказаться участвовать в дрифте. В остальных случаях, если вас это беспокоит - позаботьтесь о себе: скажите о том, что чувствуете в связи с увлечением близкого человека. Помогать разбираться близкому с причинами или нет, «причинять добро» или нет- решать вам. Если выбор увлечения дрифтом - осознанное и взвешенное решение, то вряд ли можно навредить или спровоцировать».

Смертная казнь за разрушения

С нелегальным дрифтом борются по-разному. В каршеринговых компаниях за такие лихачества предусмотрен штраф от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч рублей. В США за агрессивное вождение водителей ждет штраф от 500 до 2500 долларов, лишение права управления автомобилем на срок от одного до шести месяцев и возможный тюремный срок в полгода. В Саудовской Аравии правонарушителю дают несколько шансов. В первый раз его штрафуют на 300 тысяч рублей, а машину изымают на пятнадцать суток. В третий раз человек отдаст около 900 тысяч рублей, а машину заберут навсегда. Если дорожные хулиганы во время заезда разнесли какое-либо городское строение, или во время заезда погиб зритель или участник, то водителя могут приговорить к смертной казни.

В нашем регионе к таким дрифтерам относятся очень лояльно. Их машинам не грозит попасть под пресс, как в Австралии, а за столбы и бордюры не наказывают, если успеешь убежать. И даже про сбитую насмерть во время нелегальных гонок в 2016 году девушку можно сказать, что она «сама виновата, раз на дорогу вывалилась». Ведь какая разница, что ты мешаешь всем вокруг, если твоя тачка крутится, а девочки сами прыгают на колени?

«Сейчас такие хулиганы бросают тень на весь приморский дрифт, - уверен Дмитрий Семенюк. - У людей он ассоциируется не с профессиональным спортом и чемпионами, а с шумом по ночам, пренебрежением к правилам и авариям. Фуникулер – это туристическое место, на котором после таких сборов остается мусор, погнутые столбы, поломанные бордюры и плитка. В Хабаровске эту проблему решили очень просто: однажды ночью на такие гонки приехал ОМОН, машины конфисковали, а водителей посадили на положенное количество суток. Наши хулиганы только борзеют от чувства собственной безнаказанности».

Диана БЕЛАЯ.

КСТАТИ

МВД нещадно штрафует

МВД продолжает наращивать количество «писем счастья», которые рассылаются нарушителям правил дорожного движения. Как сообщает Газета.ru со ссылкой на данные МВД России, в течение 9 месяцев текущего года сотрудники Госавтоинспекции выписали водителям 104 млн штрафов, большинство из которых были автоматически определены камерами. За аналогичный период прошлого года МВД выписало 94,3 млн постановлений (то есть рост за год составил 10,3%).

Стоит отметить, что растет и количество камер, которые определяют нарушителей. В 2017 году их было 13 тыс., в текущем — уже более 14 тыс..

О сумме штрафов информации нет, но даже если умножить их количество на минимальный штраф (500 рублей), то она превысит 5 млрд рублей. Именно на превышение скорости приходится подавляющее большинство штрафов, также много протоколов было выписано за игнорирование требований знаков и разметок, непристегнутые ремни безопасности, парковку в запрещенных местах, а также проезд на красный сигнал светофора.

Интересно, что 7 из 10 водителей предпочитают сразу же оплачивать штраф, благодаря чему его стоимость уменьшается наполовину.

ОДНАКО

Средняя цена полиса ОСАГО может вырасти сразу на 20-25% в случае увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Владимир ЧИСТЮХИН.

«Если до 2 млн - изначально у нас была оценка порядка 16-17%. Мы сделали досчеты, вышли где-то на 20-25%», - сказал представитель ЦБ РФ, отвечая на вопрос об изменении тарифа ОСАГО при росте лимита выплат за вред жизни и здоровью. При этом говорить о линейном влиянии отмены коэффициентов мощности и территории пока сложно. Коэффициент мощности оценивается примерно в 30% от текущего тарифа, территориальный - около 40%.

На фото: Легальный автоспорт по-приморски – красиво, безопасно и с адреналином.

Фото Евгении ПРИЙМАК