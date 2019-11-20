"Цена вопроса - утрата огромной части страны"

Что в доработанной Национальной программе развития Дальнего Востока не так?

Пока об изменениях в Национальной программе развития Дальнего Востока можно судить лишь по публикациям в СМИ. Доработанная версия направлена на согласование в правительство РФ. Как заявил полпред по Дальнему Востоку, вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ, осталось согласовать «источники финансирования, потому что других вопросов по программе нет. Все содержательные вопросы решены».

Итак, ключевые цели программы: обеспечение темпов экономического роста, в полтора раза выше средних значений по стране, повышение качества жизни дальневосточников до уровня выше среднероссийского, а также остановка миграционного оттока населения, обрели конкретные параметры, но от этого, к сожалению, не стали более убедительными.

Судите сами: поставлена цель - остановить миграционный отток и обеспечить рост численности населения до 8,3 млн человек. По отношению к нынешнему уровню в 8,1 млн - вроде бы позитивное решение (все же не убыль!). Но если иметь в виду, что прибавка в 200 тыс. человек - это задача на 15 лет (грубо говоря, ежегодный прирост в 13,3 тыс. на 11 субъектов федерации, как-то мало похоже на опережающее развитие). Сопоставляя этот прирост с задачей предполагаемых 450 тыс. новых рабочих мест, «нестыковка» видна невооруженным глазом. Если же вспомнить, что в начале 90-х численность населения Дальнего Востока (теперь с учетом Забайкальского края и Читинской области) составляла 10,5 млн, а потери за эти годы составили более 2 млн человек, то напряженной такую программу назвать не получается. Кроме того, потери - это не абстрактные статединицы, это живые люди, территорию покидали самые энергичные, молодые, увозя с собой детей. Значит, нынешнюю демографическую структуру населения региона за счет «капельных вливаний» не изменить, а потому рассчитывать на то, что коэффициент рождаемости вдруг увеличится до уровня, когда на каждую женщину будет более двух детей, не получится.

В оптимизме нынешнему министру Дальнего Востока не откажешь, особенно когда он берется за решение задач, у которых нет решения: «Чтобы добиться их (поставленных целей. - Прим. авт.), надо не просто сделать огромный шаг вперед, а совершить целый марш-бросок. Потому что сначала Дальний Восток должен догнать среднероссийский уровень, а затем его обогнать». Когда неверно обозначены цели, когда нет стратегии их достижения, когда не определены приоритеты, ни «марш-броски», ни дополнительные финансовые вливания не смогут изменить ситуацию, и цена вопроса - утрата огромной части страны.

Проблема

Российский Дальний Восток становится безлюдным, в то время как в радиусе тысячи километров от Владивостока - более 300 млн человек. И эта тенденция сохраняется не год-два - 30 лет. Усилий много, но переломить тенденцию не удается. В стране немало тех, кто искренне считает, что Дальний Восток - обуза, от которой нужно отказаться. И это уже не Аляска, не Курильские острова. Это 7 млн кв. км суши и 5,5 млн кв. км морского пространства в национальных границах. Вкупе это больше территории США или Китая. Озабоченность Президента понятна, он посылает сигналы, которые оказываются не обязательными к исполнению. Из семи принятых с 90-х г. программ ни одна не выполнена, Национальную программу развития Дальнего Востока в нынешнем виде ждет та же участь.

Цель сформулирована

Цели Национальной программы сформулированы амбициозно: 6-процентный рост ВРП в год; прекратить отток населения; достичь параметров качества жизни выше среднероссийских; нарастить товарооборот и инвестиционное сотрудничество с сопредельными странами. Исходя из сложившихся тенденций и существующих подходов, следует признать, что цели недостижимы.

Экономическую стагнацию в стране можно преодолеть только путем ускоренного развития тихоокеанского побережья, за счет концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, формируя принципиально новые интеграционные связи со странами АТР в тех сферах деятельности, в которых у России сохраняются лидерские позиции и достаточно высок мировой авторитет. Нужен масштабный ответ на современные вызовы, что возможно только обеспечив мощный прорыв.

Прорыв - ключевое назначение Национальной программы, требующее объединения усилий государства, бизнеса и населения. Но консолидация возможна, когда участникам ясны цели и задачи долгосрочного развития, последовательность реализации на десятилетия вперед, и тех конкретных шагов, которые должны быть сделаны сегодня и завтра. Необходимо понимание приоритетов, стратегия выхода на равноправное партнерство с «азиатскими тиграми». Только так можно обеспечить здесь уровень жизни, чтобы сюда приходилось не заманивать «бесплатными» гектарами, а по конкурсу выбирать лучших из желающих жить и работать здесь.

Выбор пути

Альтернативой ресурсному освоению, экспорту сырья с низкой добавленной стоимостью, специализации на транзите, обслуживающем экономики других стран, является новая индустриализация региона, «втягивающая в нее экономики стран АТР, когда те же природные ресурсы и транспортная инфраструктура с помощью национального потенциала страны (финансы, технологии, квалифицированные кадры) ориентированы не на вывоз за рубеж, а на «опережающее» развитие собственной территории.

Человеческие потребности достигли такого уровня, когда даже самые развитые страны не могут их удовлетворять самостоятельно. США нуждается в России для доставки астронавтов на орбиту. Освоение энергетических ресурсов Мирового океана требует объединения усилий. Прогнозы погоды и оценки урожайности, стихийные бедствия и лесные пожары, телекоммуникации и связь, освоение дальнего и ближнего космоса – задачи, которые эффективно можно решать, объединяя усилия многих стран. Препятствиями на этом пути являются конкуренция между странами и соперничество за лидерство.

Почему Россия?

Миссия России - начать формирование принципиально новой интеграционной платформы, где главным является реализация планетарных проектов на основе разделения труда и специализации стран-участников. С этих позиций понятно совместное использование природных ресурсов, создание энергетических сетей и транспортной инфраструктуры, единой технологической базы, регулируемых инвестиционных потоков, эффективных организационных и управленческих структур, когда роль товарно-денежных отношений будет сведена не более чем к учетной функции. В Европе для России подобные перспективы достаточно призрачны, тогда как в Азии через Восток России такое объединение возможно. Площадка Восточного экономического форума - это начало формирования принципиально новой интеграционной повестки для АТР. К этому нас мягко и деликатно пытаются подвигать его участники: определитесь, что вы сами хотите здесь сделать. И с этих позиций понимание, каким Востоком нам завещано владеть, обретает вполне конкретное содержание. Думая о будущем, объясняя, откуда появляются те или иные идеи, полезно иногда возвращаться к началу, чтобы понять, что является источником развития, при каких условиях это развитие случается. И для этого есть достойный повод.

Владивостоку - городу с огромным потенциалом фактически в любой сфере, мешает развиваться огромное же количество ограничений и запретов, отсутствие эффективного и независимого самоуправления, выкачивание из города финансовых ресурсов на содержание стагнирующего края и прочие «гири на ногах», которых нет и в помине в стремительно растущих зарубежных городах тихоокеанского побережья. Фото Евгении ПРИЙМАК.



С чего все начиналось

В 2019 году исполнилось 380 лет с момента выхода русских к Тихому океану. Отсюда начиналось освоение тихоокеанского побережья от Чукотки до Курил, от Аляски до Калифорнии. Царские указы сюда доходили через Иркутск и Якутск. Но инициативных решений, которые принимались на месте, было гораздо больше. Благодаря энтузиазму и настойчивости тех, кто брал на себя риск на месте, коренным образом меняя представление о регионе (И. МОСКВИТИН, С. ДЕЖНЕВ, В. БЕРИНГ, Г. НЕВЕЛЬСКОЙ, Н. МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ и др.), состоялись многие открытия, и Россия прирастала новыми землями.

Пример того, как принималось решение по поводу «главного порта» на тихоокеанском побережье России. С неудобством расположения центра управления огромной территорией в Охотске приходилось мириться долгих два столетия, которое преодолели, перенеся его в Петропавловск-Камчатский. Крымская кампания, попытка англо-французской эскадры завладеть городом и героическое отражение нападения русскими моряками, подтверждая ценность данного места, вместе с тем выявила риск не удержать его в случае повторения атак. Поэтому уже в апреле-мае 1855 года главная военная база и население города были эвакуированы в Николаевский пост. За три года военный пост превратился в город Николаевск, крупнейший порт Дальнего Востока России, с населением в 1757 человек, заводом по ремонту и сборке кораблей. В это же время идет продвижение на юг, и через десять лет, после захода в бухту Золотой Рог, нареченного «Владеть Востоком» будущего города, сюда из Николаевска переходит главный порт российского Дальнего Востока. А в апреле 1880 года столица Приморской области переезжает из Николаевска в Хабаровку. Но с Владивостоком не все так просто: рассматриваются Посьет и бухта Новгородская, бухта Ольга, и даже Порт-Артур и Дальний на Квантунском полуострове. Но притягательность полуострова Муравьева-Амурского оказалась сильнее. Даже решение Президента РФ о перенос столичных функций как центра управления всей территорией Дальнего Востока (включая теперь и Забайкалье) не вызвало каких-либо вопросов.

Насколько бесспорно принятое решение

Решение о переносе функции управления огромной территорией, сопоставимой с материком Австралией, по существу, на периферию, принятое молниеносно на самом высоком уровне, должно было иметь сильную мотивацию. Важны аргументы в обоснование данного решения.

Инвестиционную привлекательность Приморья сравнивали с Хабаровским краем, не замечая, что позиции Сахалина или Якутии существенно выше. Весомыми аргументами стали проекты судостроительного комплекса «Звезда», «Русагро», Находкинского завода минеральных удобрений, Восточного нефтехимического комплекса, Дальневосточный федеральный университет, и даже пока не существующий научно-технологический и инновационный кластер на острове Русский. Да, все это здесь есть или, может быть, будет, но и в других субъектах федерации жизнь не стоит на месте, только все это не имеет отношения к управлению территорией Дальнего Востока.

Самым «убедительным» аргументом в пользу Владивостока, которому придает «особый шарм», это - площадка Восточного экономического форума, в котором участвуют первые лица стран Азиатско-Тихоокеанского региона, ведущие мировые компании. Но в повестке Форума преобладает международная тематика, тогда как в Хабаровске, было время, Дальневосточный экономический форум, в т. ч. с участием иностранцев, преимущественно обсуждал проблемы федерального округа.

Восточная столица России

Дивиденды Владивостоку - «столице» Дальнего Востока - законодательством не предусмотрены, в управлении федеральным округом будет больше проблем, чем решений, которые потребуется героически преодолевать. За последние годы приграничные деревушки на северо-востоке Китая превратились в динамично развивающиеся города, позиционируя себя на равных с нашими «самыми крупными» городами. Поэтому вопрос о Мировом городе на востоке России - не фантазия и не теоретические домыслы, это национальный престиж, приоритетная задача Национальной программы развития Дальнего Востока. У России здесь должен быть город в одном ряду и даже превосходящий Токио и Сеул, Харбин и Далянь, Сингапур и Гонконг. На западе страны - Москва и Санкт-Петербург, на востоке - Владивосток и Хабаровск.

На восток от Красноярска - ни одного города с населением в миллион жителей. Вместе Владивосток и Хабаровск - немногим более миллиона. Не конкурировать, а сотрудничать, специализируясь на функциях, определяемых данным местом. Функции, которые каждый из них выполняет, - масштабные и ответственные: один координирует и синхронизирует действия всех субъектов федерации Дальневосточного федерального округа, являясь столицей Дальнего Востока, другой специализируется на расширении коммуникаций России и Европы со странами АТР, выполняя роль Восточной столицы России (Тихоокеанской России), что далеко не одно и то же. И в этом ответ на вопрос: каким Востоком владеть завещали предки.

Мировой город

Главные критерии Мирового (глобального) города: высокая численность населения; концентрация штаб-квартир крупных транс-национальных корпораций, международных организаций; мировой финансовый центр; центр обрабатывающей промышленности в мировом масштабе; крупный транспортный и коммуникационный узел международного значения; высокоразвитая сфера деловых услуг.

Владивосток пока не отвечает ни одному из этих критериев, как, впрочем, и многие более крупные города России. Преимуществом Владивостока является экономико-географическое положение, которого не имеет 90% территорий России. Многие мировые центры находятся к нему ближе, чем к Москве: Сан-Франциско, Токио, Сеул, Пекин. В XXI веке конкуренция между странами – это конкуренция между городами. По прогнозам ООН, к 2050 году 66% населения земли будут жителями городов и агломераций. На 2014 г. из 28 мегаполисов мира 16 находятся в Азии. К 2025 году 7 из 10 самых крупных городов мира - в Азии.

Решение этой задачи потребует:

- определить границы Владивостокской агломерации, решив вопрос о включении в нее части акватории.

- наделить эту территорию статусом субъекта Федерации, разграничив функции между Приморским краем и Владивостокской агломерацией.

- разработать и принять на уровне федерального закона Стратегию социально-экономического развития нового субъекта федерации до конца столетия, выделяя этапы, в пределах которых реализуются конкретные проекты.

- разработать Генеральный план развития Владивостокской агломерации на основе Стратегии на период до 2050 года, ориентированный на градостроительное освоение этой территории.

- сконцентрировать финансовые ресурсы всех уровней на решении первоочередных задач по развитию портовых мощностей, инфраструктурному обустройству, созданию производств, связанных с освоением Мирового океана, включая сюда преференции, предусмотренные федеральными законами о ТОРах, Свободном порте Владивосток, Дальневосточном гектаре.

- разработать и внедрить на территории Владивостокской агломерации специальный закон об особом миграционном режиме, позволяющем получать гражданство любому инвестору, который «вписывается» в планы развития территории.

Важнейшим условием формирования города Мирового уровня на российском Дальнем Востоке является обеспечение тесного взаимодействия Владивостока и Хабаровска, каждый из которых специализируется на выполнении определенных функций, исключающих конкуренцию между ними, и усиливает соседа за счет согласования действий между собой.

Хабаровск ориентирован на выполнении функции центра Дальневосточного федерального округа, координирующего деятельность всех субъектов федерации, и там же концентрируется работа Министерства по развитию Дальнего Востока (с филиалами в Москве и в каждом из субъектов региона).

Владивосток выполняет функцию центра международных коммуникаций между Россией, Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (с размещением штаб-квартиры Полномочного представителя Президента России и служб Министерства иностранных дел), предоставляя возможности для размещения на территории консульских организаций стран Азии и Европы, штаб-квартир транснациональных корпораций, финансовых и страховых компаний и др.

Особая роль отводится острову Русскому, который в перспективе видится в качестве площадки международного сотрудничества, где для каждого из сообщества АТЭС может быть передана в долгосрочную аренду территория для представления национальной культуры, экономических достижений и народа, и здесь же размещаются представительства городов России, демонстрирующих все разнообразие культуры страны. В усеченном виде и на короткое время эта идея сегодня реализуется как «Дальневосточная улица», а могла бы быть реализована в соприкосновении и взаимодействии культур Европы и Азии, что и по масштабу, и по результату будет превосходить ее значительно.

Юрий АВДЕЕВ, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук.

МНЕНИЕ

«Зачем там держать людей»

В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей ЗУБЕЦ высказал неожиданную идею, касающуюся Дальнего Востока. Экономист призвал вывозить «лишних людей» из региона.

«Я считаю, что будет правильно, наоборот, поощрять эмиграцию с Дальнего Востока, потому что поддержание социальной инфраструктуры где-нибудь в Магадане и во Владимирской области - это две совершенно разные суммы. То есть на единицу населения на Дальнем Востоке государство тратит принципиально больше, чем в Центральной России. И это непроизводительные расходы.

Зачем там держать людей, которые просто там живут и что-то там стоят местным бюджетам и федеральным бюджетам? Надо оставить ровно то количество людей, которое необходимо для обслуживания предприятий, для работы в сельском хозяйстве, на рудниках, железных дорогах и шахтах. А лишних людей надо оттуда просто вывозить».

На фото: Юрий Авдеев: «Из семи принятых с 90-х годов программ ни одна не выполнена, Национальную программу развития Дальнего Востока в нынешнем виде ждет та же участь».

Фото To-ros.Info