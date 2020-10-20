Надо ли бояться рыб?

Море в Приморье таит опасности не менее страшные, чем акульи зубы

Безопасность природы для человека - одно из важнейших условий здоровья и долголетия. Но наряду с безобидными и вкусными особями в ней встречаются опасные и ядовитые. Они имеют свою роль в круговороте жизни и тоже охвачены заботой со стороны региональной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы с целью сохранения биоразнообразия. Что же у нас опасного в рыбе, рассказывают специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

- Известно, что рыба активно накапливает вредные и ядовитые вещества и соединения, включая радиоактивные. Где в Приморье нежелательно заниматься рыбной ловлей?

- Способность рыбы и других гидробионтов накапливать токсичные вещества является не изученным до конца вопросом. Но существует распространённая гипотеза о том, что значительно накапливать токсичные вещества может только рыба, постоянно находящаяся в загрязнённой среде. Непродолжительное нахождение в загрязнённой среде к такому результату не приводит, поскольку у рыб есть механизмы выведения токсинов.

- Насколько безопасна в этом отношении рыба в заливе Петра Великого?

- Исследования подзоны Приморье в рамках программы мониторинга безопасности гидробионтов и среды их обитания Тихоокеанским филиалом ВНИРО ведутся систематически. Регулярные работы по отбору и анализу проб позволяют судить, что в целом этот залив является безопасной средой.

- Считается, что рыболовы-любители нередко рыбачат в районах сброса нечистот...

- Среди населения бытует стереотип, что многие рыбы любят держаться мест канализационных сливов и выпуска нечистот. На самом деле многие промысловые рыбы – сельдь, минтай, скумбрия – предпочитают чистую воду и таких мест избегают. Менее требовательны к качеству среды пресноводные рыбы из семейства карповых, а из морских – камбаловые и корюшки.

- Бывает ли, что рыба, добываемая вблизи берегов Приморья, бракуется по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям?

- Любительский улов, в отличие от промышленного рыболовства, не проходит проверки Россельхознадзора. Безопасность и качество зависит в большей степени от соблюдения элементарных санитарных норм, чем от места вылова. Поэтому здесь личное дело каждого, какую рыбу он готов потреблять, если не имеет возможности отследить её происхождение и проверить качество.

- Иногда из-за какого-либо цветения в море или по иным причинам на берег выбрасывается рыба. Насколько она безопасна для потребления?

- Случаи выброса на берег рыбы и других гидробионтов в Приморье чаще всего происходят из-за шторма. Недавний сентябрьский тайфун выбросил огромное количество моллюсков, так что такое природное явление не редкость. А вот безопасность такой продукции – вопрос открытый. Как минимум обязательна термическая обработка, позволяющая убить бактерии и паразитов, а к полежавшим длительное время на солнце рыбам и моллюскам подходить не стоит.

Что касается «красных приливов», то при массовом размножении микроводорослей в ночное время активно потребляется кислород, и в море возникают зоны с его низким содержанием. Микродоворосли также способны выделять токсины, а некоторые - особо опасные и ядовитые вещества. Рыба или гидробионты, попавшие в поля цветения микроводорослей, могут погибнуть, и такие выбросы употреблять в пищу нельзя. Иногда по ошибке приморцы принимали за цветение водорослей икру морских ежей в период их массового нереста.

- Какие ядовитые виды рыб встречаются у нас в Японском море. Кстати, иногда встречающиеся у нас морские змеи - съедобны ли?

- Если говорить о рыбах, которые по своей природе содержат опасный для человека яд, то тут сразу можно вспомнить о знаменитой рыбе-собаке или фугу. Рыбы-собаки - или её наиболее распространенный у нас представитель, бурый скалозуб – это представители лучеперых рыб из семейства иглобрюхих, которых летом можно часто встретить в водах Приморья, куда они заходят вместе с тёплым течением. В организме фугу содержится тетрадоксин – опаснейший токсин, вызывающий паралич нервной системы. В Японии потребление фугу является частью национальной культуры, однако готовить её могут только специально обученные мастера, но всё равно ежегодно в этой стране происходят далеко не единичные случаи отравления. Рыбу-собаку легко отличить благодаря своеобразной форме тела, колючкам и большим чёрным пятнам на боках позади грудных плавников.

Летом в Приморье тёплыми течениями заносятся и другие ядовитые обитатели южных морей – спинороги и скаты-хвостоколы. У спинорогов имеется ядовитый шип, укол о который хоть и не смертелен для человека, но приводит к отеку и опуханию (у некоторых людей может быть острая аллергическая реакция). Мясо этих рыб используется в пищу в некоторых странах АТР, но оно требует специальной обработки, без которой сохраняется риск отравления.

Скаты-хвостоколы имеют ядовитый шип, в котором концентрируется яд. Скат может ударить хвостом и человека, причём известны случаи гибели людей от такого нападения. В целом же эти рыбы съедобны.

Другие известные у нас ядовитые обитатели моря - это медузы-крестовики, но это угроза для купальщиков, а не для рыбаков.

Морские змеи появляются вместе с тёплыми течениями летом. Они имеют ядовитые железы, расположенные в голове или за головой, однако в остальном их тела съедобны. В целом же залив Петра Великого является относительно безопасным местом для рыбалки и благоприятным для проживания гидробионтов.

На фото: Самая надёжная рыба - в магазине, если она свежая или свежемороженая.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток