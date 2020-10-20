Откуда взять экологическую культуру?

От экологического воспитания и образования – к ответственному за природу образу жизни

Бережное отношение к окружающей среде должно впитываться в человека с молоком матери. Однако, смотришь: и молоко всё выпито, и ребёнок вырос(ла) с пожарную каланчу, а экологической культуры в голове – ноль. Её наличие – дело наживное. И это приходится делать через воспитание и образование, через акции в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

В ответе за будущее

Пожалуй, самое ценное в воспитании экологической культуры – это участие людей в акциях, нацеленных на улучшение окружающей среды, чтобы и самим жить в чистоте и территориальном комфорте, и детям передать мир без мусора, без разных загрязнений и без потерь редких растений и животных.

Не оставлять после себя грязь и мусор – азбучная истина туристов, краеведов и просто отдыхающих ещё с советских времен. Однако, сегодня многие, выезжая отдыхать на природу, просто издеваются над ней, рубя под свою неожиданную потребность кусты и деревья, оставляя в лесах и на берегах водоёмов после себя горы мусора. Ни семья, ни школа, ни престижные вузы не смогли заложить в них принципиального отношения к природе – не вредить. Вредят, да ещё как - после них мусор вывозится где тоннами, а где и десятками тонн.

По данным минприроды Приморского края, в этом году из-за пандемии коронавируса волонтёрское движение оказалось ограничено в своей деятельности. Тем не менее, с начала года в крае проведено более 30 волонтёрских акций, в которых приняли участие свыше 600 человек всех возрастов.

Особенно заметной акцией этого года стала очистка от мусора берегов внутренних водоёмов - рек и озёр. В итоге приведено в порядок более 20 километров их побережья в Артёме, Владивостоке, Находке и пяти других муниципалитетах, в местах, которые особенно посещаемы отдыхающими.

Не остаются без внимания волонтёров и морские берега. Только в районе бухты Щитовой во Владивостоке представители лиги ходьбы «Женьшень» и организации «Серебряные волонтёры» 22 сентября собрали и вывезли пятнадцать (!) тонн отходов, оставленных отдыхающими. Причём это была уже повторная акция для этого места – настолько оно оказывается притягательным для отдыха людей низкой экокультуры.

Целый КамАЗ мусора убрали и вывезли сотрудники культурного центра «Новый Акрополь» при поддержке администрации Владивостока с полуострова Песчаный. Убирали волонтёры также берега острова Русский, бухты Лазурной и на улице Татарской на Второй Речке в краевом центре.

В минприроды края отметили, что экологические акции в рамках нацпроекта «Экология» и госпрограммы «Охрана окружающей среды» в Приморье успешно проходят уже несколько лет и особенно успешно помогают воспитывать у приморцев ответственное отношение к окружающей среде.

Безусловно, в такое воспитание особый вклад вносят такие мероприятия, как отмечаемые день тигра, день леопарда, экошоу или традиционный день эколога. В этом году такие мероприятия тоже были ограничены, но всё же отмечены, и не без пользы.

И ещё особую роль в экологическом вопитании населения имеют неординарные акции, какой стал, например, трёхдневный эстафетный экологический заплыв, организованный в честь 160-летия Владивостока президентом Олимпийского совета Приморского края Олегом ДОКУЧАЕВЫМ.

Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО лично первым передал эстафету, а по итогам заплыва наградил его участников, отметив при этом: «Думаю, подобные мероприятия будут проходить и дальше. Мы планируем организовывать клубы зимнего плавания на территории всего Приморья. Поэтому, уверен, на следующий год участников для подобных эстафетных программ будет гораздо больше».

А Олег Докучаев отметил, что заплыв имел не только спортивную, но и экологическую направленность, и проводился с целью определения состояния морской воды в заливе Петра Великого и в прибрежной зоне островов императрицы Евгении и Римского-Корсакова. В ходе заплыва брались пробы вод и делалась их оценка, а акватория просматривалась с квадрокоптера с целью выявления загрязнений. Сделанный доклад ситуации по акватории решено направить в администрацию президента страны. В этом заплыве-марофоне, кстати, помимо именитых приморских пловцов принял участие и пятилетний Иван ДОКУЧАЕВ.

Надежда - на образование

До сих пор экология изучается в школе по выбору как прикладной предмет, но в ближайшем будущем она может получить ключевую роль в образовании. По поручению президента России Владимира ПУТИНА Минпросвещения страны прорабатывает вопросы по совершенствованию экологического образования в рамках реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ.

Экологическая тема может пройти как «сквозная» по всем школьным предметам, как это недавно предложили эксперты в проекте резолюции круглого стола «Социальное партнёрство в содействии развитию системы экологического образования и просвещения в России», состоявшегося при Общественной палате Российской Федерации. Они пришли к выводу, что необходимо «актуализировать Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего образования в части корректировки экологической составляющей, ориентированной на реализацию концепции непрерывного экологического образования в интересах устойчивого развития». Эти преобразования смогут опираться на Конституцию России, получившую в этом году поправки. В частности, в ней поставлены вопросы о создании условий для развития современной системы экологического образования граждан и воспитания экологической культуры.

У нас в крае эти условия должен определить новый закон «Об экологическом образовании, просвещении и воспитании экологической культуры в Приморском крае». Проект этого закона, подготовленный председателем Законодательного Собрания Приморского края Александром РОЛИКОМ и заместителем председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию краевого парламента Эдуардом ЦОЕМ, был поддержан депутатами при слушании в первом чтении. Он определяет правовые и организационные основы ведения эколого-просветительской деятельности в крае и заменяет прежний - аналогичный, но уже устаревший, краевой закон, принятый ещё в 2001 году.

О том, что прежний закон не работает, можно судить по информации, прозвучавшей на семинаре для специалистов органов местного самоуправления и средних общеобразовательных школ Артёмовского городского округа по вопросам организации и проведения мероприятий, направленных на повышение экологической культуры в обращении с твёрдыми бытовыми отходами, прошедшем в Артёме. Директор ИМЦ «Тихоокеанский Проект» Александр СМЫШЛЯЕВ сообщил, что, по итогам мониторинга, из 56 территорий края 33 получили неудовлетворительные оценки по мерам, предпринимаемым в области реализации своих полномочий по вопросам экологии. Лучше всего ситуация с экопросвещением оказалась в Уссурийске, Владивостоке и Артёме. Вместе с тем, он оценил многообразие и ценность практик, которыми в области экоообразования отличаются приморские муниципалитеты.

Надо отметить, что в арсенале мероприятий экообразовательного характера лидирующие муниципалитеты имеют интересные практики. Например, во Владивостоке в рамках городской программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока» на 2019-2024 годы проводятся акции по раздельному сбору мусора, конкурсы творческих работ школьников и тематические конференции, экологические уроки и турниры, ролевые игры, квесты в летних лагерях, и, как правило, итоговое «Экошоу» в конце года. При этом уже 16-й год подряд городская программа мероприятий в области экологического образования расширяется и постоянно выполняется.

Новый краевой закон об экообразовании и внедрение всеми лучших отечественных и краевых практик в этой области должны подтянуть муниципалитеты с «неудами» до уровня ведущих.

Александр Ролик, присутствовавший на артёмовском семинаре, отметил, что в законопроекте определены основные цели и задачи экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в Приморье, принципы и способы осуществления государственной политики и поддержки в этой сфере, в том числе некоммерческих организаций и общественных объединений, занимающихся решением этих задач.

Законопроект определяет ведущую роль муниципальных властей в организации эковоспитания в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Закон повышает роль активных граждан и общественных организаций. В частности, экоактивисты получают право осуществлять общественный контроль за реализацией краевых и муниципальных экоообразовательных программ. А взаимодействие различных структур и представителей общественности, занимающихся эколого-просветительской деятельностью, будет координировать соответствующая межведомственная комиссия.

В новом законе определяется коплексность всеобщего экологического образования в крае и формы экопросвещения. Особая роль отводится экотуризму, которым должны будут активно заниматься особо охраняемые природные территории, имеющиеся в крае. Предлагается внедрять в практику школьные лесничества и экологические лагеря, чаще организовывать для учащихся познавательные походы и экскурсии.

В целом реновация краевого закона об экологическом образовании с пониманием воспринята профильными органами исполнительной власти и муниципалитетами, и заслужила положительную оценку губернатора края. То есть, новый закон фактически получил право на жизнь, и его эффективность, скорее всего, окажется выше, чем у закона, отправляемого в отставку.

Есть в крае энтузиасты!

На открытии осенней школы волонтёров-2020, состоявшемся в минувший четверг в Дальневосточном федеральном университете, председатель Центра подготовки волонтёров ДВФУ Сергей ЛЕВИН отметил, что участниками обучающей программы стали около 150 человек, желающих постичь особенности волонтёрской деятельности всех уровней и сфер деятельности. В течение двух недель они познакомятся с этой наукой, пройдут тренинги и получат соответствующие сертификаты.

Стоит надеяться, что многие из них выберут в качестве сферы приложения своих сил именно экологию, где многое под силу только энтузиастам, – особенно в вопросах привития населению элементарных навыков экологической культуры и поведения в среде своего обитания.

На фото: Бережное отношение к природе приморские волонтёры передают своим детям.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



