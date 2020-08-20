Жители Хасанского района рискуют замерзнуть зимой

Районные власти продолжают отворачиваются от проблем, которые могут обернуться чрезвычайной ситуацией для десятков семей

Депутат Думы Хасанского района Вячеслав КУЛЬГАНИК обратился с официальным письмом к заместителю председателя Правительства Приморского края Елене ПАРХОМЕНКО. В нем народный избранник рассказал об острой ситуации, которая сложилась в Барабашском сельском поселении с котельной по ул. Рыбзавод, 11а. Так, в настоящее время она находится в нерабочем состоянии, а решать проблему власти района просто отказываются.

«Ранее владельцы котельной - компания ООО "А-Лиса" - неоднократно обращалась к главе района с просьбой совместно решить сложившуюся ситуацию, но И.В. СТЕПАНОВ дистанцировался и не решает проблему. За свой счет компания решить эту проблему не может, о чем официально уведомила администрацию Хасанского района», - говорится в письме депутата.

Досье газеты «Золотой Рог»

Иван Степанов был избран главой Хасанского муниципального района Приморья избран 12 февраля 2019 года. До избрания главой муниципалитета с 1991 года он руководил Хасанским городским поселением. Напомним, выборы проходили не без эксцессов. Тогда в финал прошли предприниматель, бывший депутат думы Хасанского района Корней САВЧЕНКО и Иван Степанов. Однако 4 февраля ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов. Степанову не хватило всего одного голоса. Конкурс был фактически сорван. В итоге на внеочередном заседании 12 февраля, депутаты провели повторное голосование. Через неделю в ходе проверки оказалось, что при подсчете голосов были допущены нарушения. По информации зампреда думы, счетная комиссия выдала один неподписанный бюллетень, а также указала неточное число участвовавших в голосовании бюллетеней - 19 вместо реальных 18.

«Я и другие жители Барабашского сельского поселения возмущены сложившейся ситуацией и подходом Степанова к работе, поскольку зима не за горами и в случае, если проблема не решится, 34 семьи могут попросту замерзнуть», - продолжает Вячеслав Кульганик.

Дело в том, что котельной требуются ремонт, промывка, опрессовка и так далее. Кроме того, котельная сейчас не обладает нужными мощностями. Для нормального функционирования, оптимального для жителей поселка, необходимы два котла мощностью по 300 мегаватт. Однако, как говорит депутат, глава района Иван Степанов проблему решать не собирается и очевидно ее игнорирует. Также Кульганик напомнил, что еще в бытность главой поселка Хасана Степанов умудрился довести поселок «до аналогичного состояния».

Кроме того, как известно, Степанов уже попадал в поле зрения приморских властей. Так, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в начале октября в ходе визита в в Хасанский район лично убедился - на территории Хасанского района есть проблемы с управлением. Районные власти оказались не способны эффективно, точно и в срок исполнить свои же обязанности. А именно исполнить поручение губернатора по ликвидации последствий летних тайфунов в селе Безверхово и по выплате пострадавшим жителям компенсации. «Мы вам дали деньги, а вы нам создаете проблемы», - оценил работу чиновника губернатор. Поручения явно оказались проваленными.

Ранее Олегу Кожемяко также пришлось вмешаться в ситуацию по затянувшемуся переселению многосемейного барака в селе Безверхово по улице Октябрьской, 14, который был признан аварийным еще в 2014 году, пишет Primamedia.ru. В общем, ситуация в районе давно перешла в ручное управление краевых властей.

Как показала практика на примере уже нескольких пилотных муниципалитетов, исправить ситуацию поможет обновление системы, а именно образование Хасанского муниципального округа, и уже, скорее всего, без Ивана Степанова. А пока заместителя председателя Правительства края жители просят принять меры по недопущению остановки работы котельной, а также взять эту ситуацию под личный контроль и подключить к решению проблемы КГУП «Примтеплоэнерго».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.