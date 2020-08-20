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Русский мост во Владивостоке окрасят в цвета российского флага
В предстоящую субботу, 22 августа, в Приморье отметят День Государственного флага РФ. Праздник является одним из официально установленных и важнейших мероприятий страны, посвященных «национальному триколору», как символу суверенитета России.
Праздничные мероприятия развернутся во всех муниципалитетах края. Так, одним из центральных событий станет флешмоб «Цвета российского флага». В результате акции будет создана масштабная мозаика из фотографий российского триколора, присланных жителями края.
«Впервые такая акция прошла в масштабе всей страны в День России, когда грандиозный государственный флаг развернули на портале “Культура.РФ” и сайте Музея Победы. Его составили из наиболее ярких и креативных фотографий, которые прислали жители из разных регионов. В текущем году мы проводим такое же мероприятие в Приморье. Оно призвано объединить жителей края, несмотря на режим временных ограничений, позволить каждому почувствовать себя неотъемлемой частью огромной страны, ее традиций и культуры», – заявила глава департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.
Руководитель отметила, что приморцы уже принимают активное участие в акции.
«Мы получили уже более 330 фотографий от неравнодушных жителей края», – подчеркнула Ольга Ивченко.
Также 22 августа проведут акцию «Триколор». В этот день по всему краю волонтеры будут раздавать гражданам в общественно популярных местах ленточки цвета российского флага.
В Большом Камне, Славянке и Артеме 22 августа состоятся торжественные развертывания Государственного флага Российской Федерации на центральных площадях. В Уссурийске, Дальнереченске, Ольге, Шкотовском и Пожарском районах, а также Пограничном округе проведут различные спортивные мероприятия, в том числе велопробеги, забеги, оздоровительные флешмобы и зарядки со знаменитыми спортсменами.
В отдельных городах и селах можно будет посетить также тематические выставки. Так, в Спасске-Дальнем планируется обустроить тематическую фотозону «Под российским флагом живу и расту», в городском парке Уссурийска откроют ярмарку «Под флагом единым». В городской детской библиотеке Большого Камня начнет работу патриотическая выставка «Символ России». Во Владивостоке на базе библиотеки №20 представят экспозицию «Наш флаг – наша гордость». В населенных пунктах Шкотовского райна: Смоляниново, Подъяпольское, Многоудобное, Центральное и Новонежино, проведут конкурсы рисунков на асфальте «Цвета российского флага».
Кроме того, в праздничной программе – многочисленные концерты. К примеру, в Находке в этот день состоится выступление духового оркестра, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. А в поселке Кавалерово также дадут концерт творческих коллективов Кавалеровского района «День флага России!». Желающие смогут посмотреть его в прямом эфире на официальной странице мероприятия в социальных сетях.
«Вечером 22 августа жители и гости Владивостока смогут наблюдать, как Русский мост окрашивается в цвета российского флага», – уточнила Ольга Ивченко.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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