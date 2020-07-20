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Конкурс "Я и Владивосток2020": сделай яркое фото и получи приз
«Ростелеком» совместно с фотографом Александром Хитровым, Instagram-пабликом @go_vl и Angels IT Group объявляет конкурс «Я и Владивосток2020»
Для участия в конкурсе необходимо с 20 по 26 июля разместить в Instagram фотографию любой из 3D-моделей достопримечательностей Владивостока, загруженных в мобильное приложение «Владивосток2020» (бесплатно доступно в AppleStore и GooglePlay). Публикацию необходимо отметить хештегом #яивладивосток2020.
В приложении реализованы 3D-модели Токаревского маяка, моста через бухту Золотой Рог и ростральной колонны. Участники конкурса могут сфотографироваться вместе с достопримечательностями или просто разместить объекты в необычном месте.
Четверо победителей конкурса получат саундбары, которые обеспечат сбалансированный звук телевизору, телефону, ноутбуку, компьютеру или mp3-плейеру. Счастливчиков выберет жюри, в состав которого вошли сотрудники «Ростелекома», фотограф Александр Хитров, создатели @go_vl и разработчики приложения «Владивосток2020» Angels IT Group.
Возрастные ограничения конкурса — «18+». Подробнее с условиями конкурса и процедурой оценки победителей можно ознакомиться в Положении.
«Празднования 160-летия со дня основания Владивостока закончились, но с помощью нашего мобильного приложения рассказывать о своей любви к городу можно на постоянной основе. Если вы сейчас находитесь далеко от родных мест, загрузите «Владивосток2020» и сделайте фотографии со знакомым мостом или маяком. Делитесь ими в социальных сетях – и становитесь участником конкурса. В случае победы подарок найдет вас в любой точке страны», — сказала Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
«Хотите сфотографироваться на фоне Токаревского маяка, Русского моста или ростральной колонны? Теперь вы это сможете сделать из любой точки мира, даже в собственной квартире. Но чем оригинальнее будет фотография для конкурса, тем лучше. Поставьте вашу достопримечательность в самое неожиданное место, и сами будьте неожиданными. Придумывайте и творите. Именно необычные снимки цепляют глаз жюри», — отметил фотограф Александр Хитров.
Напомним, что 2 июля «Ростелеком» выпустил мобильное приложение «Владивосток2020». В день запуска «Владивосток2020» вошло в топ-чарт приложений AppleStore в разделе «Развлечения».
Пользователи могут пройти интерактивный квест, сделать фотографии с символами Владивостока прямо у себя дома, поучаствовать в исторической викторине и получить приз. Подарок — промо-код на бесплатный доступ к пакету «Трансформер» видеосервиса Wink на 30 дней. Победители получат коллекцию из 5 000 популярных
фильмов и 227 телеканалов. Промо-код необходимо активировать до 30 июля 2020 года.
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Александр Хитров — фотограф, журналист, оператор. Соавтор блога о путешествиях PrimDiscovery, внештатный фотограф Associated Press. Познакомиться с работами Александра можно на его странице в Instagram — @alexander_khitrov.
@go_vl — Instagram-паблик о событиях Владивостока. Самые свежие новости, культурные события города, конкурсы, городские мероприятия и многое другое! #govl.
Angels IT Group — команда из 160 разработчиков, дизайнеров, маркетологов и тестировщиков с 15 собственными успешными программными продуктами. Решения компании работают в 55 субъектах РФ, Казахстане и Узбекистане. Есть проекты в Германии и США.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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