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Общественные наблюдатели следят за соблюдением режима повышенной готовности в Приморье
В Приморье продолжают работать административные комиссии, призванные обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. К инспектированию территорий, по предложению Губернатора Приморья Олега Кожемяко, подключились представители общественности. Одна из таких межведомственных групп проводит рейды в Пожарском районе, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Как подчеркнули в муниципалитете, общественные наблюдатели приняли участие в работе административной комиссии, инспектировавшей сельскохозяйственную ярмарку в Лучегорске. После возобновления работы она вновь еженедельно проходит недалеко от центральной площади поселка.
«В целом масочный режим соблюдается, у некоторых же продавцов отсутствовали перчатки. На замечания членов комиссии они реагировали в основном положительно. При появлении комиссии и покупатели становились дисциплинированнее. Были, конечно, и такие, которые негативно реагировали на замечания, ругались. Приходилось объяснять ситуацию: например, прибегать к статистике. В нашем районе зафиксировано уже 11 случаев заболевания коронавирусом и, к сожалению, показатели растут», – отмечают наблюдатели.
Комиссия также проверила ряд магазинов, аптек, парикмахерских и почтовых отделений.
«На почте наблюдалось скопление людей, большинство из которых без масок, как и сами сотрудники отделения. Несмотря на то, что местное отделение партии “Единая Россия” предоставило им средства индивидуальной защиты для бесплатной раздачи гражданам. Что касается магазинов, то в двух из пяти были выявлены нарушения. По всем этим фактам были составлены протоколы», – подчеркивают «народные контролеры».
Как подчеркнул на заседании оперативного штаба Губернатор Приморья, основная работа по предупреждению нарушений санитарных требований по-прежнему лежит на административных комиссиях.
«Мы видим, что уже есть определенные результаты этой работы, поэтому ослаблять ее нельзя. Особое внимание необходимо уделять общественным местам, торговым точкам, базам отдыха», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.
Фотографии - Администрация Пожарского муниципального района
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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