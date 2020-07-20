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Новый врио министра ГОЧС назначен в Приморье
20 Июля 2020, 13:41 | Приморье
Александр Златкин назначен на должность руководителя министерства по делам ГО и ЧС Приморского края. Врио министра представил в понедельник, 20 июля, Губернатор Олег Кожемяко на совещании с руководителями органов исполнительной власти, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Представляя нового министра, Олег Кожемяко отметил, что одной из главных задач Александра Златкина на новой должности – совершенствование системы гражданской защиты региона.
«Учитывая опыт Александра Владимировича, уверен, эта задача ему под силу», – подчеркнул Губернатор.
Справочно. Златкин Александр Владимирович родился в 1971 году. В 1994 году окончил Дальневосточную государственную морскую академию, в 2012 году – Дальневосточный федеральный университет.
Свою трудовую деятельность начал механиком на судах Дальневосточного морского пароходства. С 1996 по 2019 годы проходил военную службу, имеет воинское звание – полковник запаса.
Награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, ведомственными медалями и нагрудными знаками, Почетной грамотой Губернатора Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края.
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