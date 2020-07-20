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Во Владивостоке на линию вышел новый автобусный маршрут

20 Июля 2020, 11:30 | Приморье
Во Владивостоке начал работу новый городской автобусный маршрут  № 5 «Катерная – Площадь Борцов Революции – Катерная». Первый рейс отправился  сегодня, 18 июля, от остановочного пункта «Океанский проспект» ровно в 13 часов. Одним из первых пассажиров стал глава Владивостока Олег Гуменюк.
 
Глава города поприветствовал водителя и первых пассажиров. Олег Гуменюк отметил, что новый маршрут был запущен для того, чтобы в первую очередь жители, проживающие на улицах Пихтовой, Надибаидзе, Калинина, могли удобно добираться в центр города и обратно.
 
«Перевозки на маршруте №5 осуществляются на новых  и комфортабельных автобусах муниципального предприятия «ВПОПАТ №1». Интервал движения  в будни составит 12 минут, а в выходные и праздничные дни – 20 минут. Надеемся, что жителям Владивостока понравится новый маршрут», - сказал Олег Гуменюк.
 
Отметим, автобусный маршрут №5 отправляется от новой остановки, которая расположена в районе дома № 12  на Океанском проспекте. Ее оборудовали специально для запуска нового маршрута. В дальнейшем на остановочном пункте будут установлены две скамейки. Также решается вопрос с обустройством павильона.
 
Напомним, с сегодняшнего дня, 18 июля, во Владивостоке на ряде городских маршрутов произошли изменения. Так, продлены следующие муниципальные маршруты:
 
- № 42 «Садгород – 2-я Речка – Садгород» до дома № 30 по ул. Свердлова, а также дома № 21 по ул. Главная;
 
- № 44Д «Ст. Угольная – ВГУЭС» до остановочного пункта «Фуникулер».
 
На маршруте № 66 «64 микрорайон – Площадь Борцов Революции» увеличилось количество автобусов до 14 единиц с интервалом 8 минут в будние дни и 8 единиц с интервалом 13 минут в выходные и праздничные дни.
 
Кроме того, по многочисленным просьбам жителей города муниципальный маршрут № 98Ц «Луговая – Площадь Борцов Революции – Снеговая Падь – Луговая» теперь начинает движение не с остановочного пункта «Луговая», а с остановочного пункта «Поликлиника № 9», что позволит осуществлять перевозку пассажиров в направлении «Баляева – Площадь Борцов Революции» без заезда на Луговую.
 
Также начались перевозки пассажиров на маршрутах № 93 «Причал (о. Попова) – Аптека» и № 94 «Центр (с. Береговое) – Пирс». Их расписание разработано с учетом графика морских судов, работающих на маршрутах «Остров Попова – Владивосток» и «Полуостров Песчаный – Владивосток». С расписанием морских судов можно ознакомиться на сайте pereprava.su.
 
Анастасия Котлярова (фото)
 

 

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Теги: маршрут  транспорт 



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