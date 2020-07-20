Во Владивостоке ожидается ухудшение погоды

Жителям Владивостока рекомендуют не искать укрытия под деревьями и рекламными щитами

В ночь на понедельник, 20 июля, во Владивостоке ожидается сильный дождь. По прогнозам синоптиков, он будет продолжаться до вторника, 21 июля. Временами возможно выпадение более 50 мм осадков менее чем за 12 часов.

Синоптики уточняют, что во время непогоды ожидается также сильный ветер скоростью до 23 м/с. Вероятна гроза. В случае высокой интенсивности осадков возможно подтопление низменных территорий.

Во время непогоды стоит проявлять особую осторожность. В этот период есть риск повреждения линий электропередачи, кровли зданий, слабо укрепленных конструкций. На дорогах могут возникнуть затруднения движения.

Жителям Владивостока рекомендуют не искать укрытия под деревьями и рекламными щитами. Водителям советуют парковать автомобили в гараже или на открытых площадках.

Также специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно ведут прочистку системы ливневой канализации. Мобильные бригады дополнительно прочищают дождеприёмные камеры, а также сами системы, в том числе и открытого типа – лотки вдоль дорог.

В случае проблем в работе городского хозяйства об этом можно сообщать по телефону Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока 2222-333. Он работает круглосуточно.

Также о проблемах следует сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

Фото из архива