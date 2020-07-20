Нарушители санитарного режима среди баз отдыха выявлены в Приморье

17-19 июля агентство по туризму Приморского края совместно с муниципалитетами провели ряд рейдов, чтобы проверить, соответствуют ли коллективные средства размещения условиям возобновления деятельности и выявить недобросовестных участников рынка, оказывающих гражданам несоответствующие санитарно-эпидемическим требованиям услуги. Некоторые базы отдыха могут закрыться, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Деятельность баз отдых и иных средств размещения туристов разрешена в Приморском крае с 15 июля в рамках ослабления ограничений, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции. Однако далеко не все руководители возобновивших деятельность предприятий подали в органы власти уведомления и прошли мониторинг на соответствие требованиям.

Как сообщил руководитель агентства по туризму Владимир Щур, за несколько дней в крае проверено 27 объектов. В Хасанском районе составлено шесть протоколов о нарушениях и два предписания на закрытие за многочисленные нарушения, во Владивостоке – один протокол, в Шкотовском районе, Находкинском и Артемовском городских округах нарушений не выявлено.

Так, в Хасанском районе многочисленные нарушения выявлены на базах отдыха Paradise, SunAngels Vilage и «Лепота». В частности, база Paradise, расположенная в поселке Андреевка (улица Кленовая, 16) уведомление о возобновлении деятельности не подавала, соответственно, административная комиссия ее не проверяла, но по факту она действует. Кроме того, эта база с номерным фондом более 15 номеров не прошла обязательную классификацию. Руководитель на месте отсутствует. Прием денежных средств от туристов осуществляет администратор, который утверждает, что на базе не работает, а просто присутствует. Кассового аппарата нет, уголок потребителя не оформлен, отсутствует информация о юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе, осуществляющем деятельность. При этом стоимость услуг базы достигает 9,5 тысячи рублей в сутки.

«Гости базы жалуются, что персонал не использует маски и перчатки, на нарушения “социальной дистанции” при расстановке столов в кафе. На жалобы администрация не реагирует должным образом», – уточнил участник группы мониторинга, проверявший базу Paradise.

Другая база, «Лепота», также расположенная в Андреевке на Луговой, 16, уже проверялась 11 мая – тогда было выявлено одно нарушение и руководству базы была разъяснена необходимость прохождения обязательной классификации.

«Эти недостатки исправлены не были, база работает, фактически нелегально. Таким образом, очевидно, что речь идет о сознательном игнорировании руководителями некоторых средств размещения требований, направленных на обеспечение санитарной безопасности отдыхающих», – подчеркнул Владимир Щур.

Руководитель агентства по туризму отметил, что на странице ведомства опубликованы реестры средств размещения, подавших и не подавших уведомления о готовности к возобновлению деятельности. Эту информацию рекомендуется учитывать гражданам, планирующим свой отдых на морском побережье при выборе базы отдыха. Выбор базы, находящейся в «проблемном» реестре или вообще не внесенной ни в один реестр, может повлечь неоправданный риск здоровью.

Вместе с тем Владимир Щур отметил, что большинство руководителей приморских коллективных средств размещения проявляют сознательность, выполняют требования санитарной безопасности и оперативно устраняют выявленные замечания.

Как заявил ранее заместитель председатель Правительства Приморского края Константин Шестаков, главная задача – возобновить работу предприятий сферы гостеприимства, не допустив при этом новых вспышек заболевания. По этой причине мониторингу объектов на соответствие санитарным требованиям сегодня уделяется особое внимание. Непрошедших его к работе допущены не будут, а злостных нарушителей привлекут к административной ответственности. В случае повторного установления нарушения будет принято решение о закрытии средства размещения, материалы направлены в суд.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)