Свистать всех онлайн!

Морской госуниверситет им. Невельского разрабатывает проект безэкипажного контейнеровоза, который может стать родоначальником новой эпохи в судоходстве

Проект безэкипажного судна-контейнеровоза вызвал большой интерес у аудитории. Его презентовали специалисты МГУ им. Невельского на научно-практическом семинаре «Современные решения в сфере связи и навигации на реке и на море», который прошел на минувшей неделе в Хабаровске.

Модель дистанционно управляемого автоматизированного судна была представлена заведующим кафедрой радиоэлектроники и радио-

связи Денисом АКМАЙКИНЫМ, а также выпускником электромеханического факультета Павлом ПЕТРОВЫМ. Они являются инициаторами и, кроме того, исполнителями проекта совместно с компанией «СТТ Марин Сервис», которая помогает им своими инженерными решениями и финансирует часть работ.

Денис Акмайкин, отвечая на вопросы газеты «Золотой Рог», сказал: «Эта работа ведется нами уже второй год. Она связана с развитием технологий е-навигации. Актуальность ее состоит в том, что везде в мире эта работа ведется не только в интересах военно-промышленного комплекса, но и в области торгового грузового флота. К сожалению, у нас в России она делается пока в основном только для ВПК. Нами, совместно с компанией «СТТ Марин Сервис», намечено сначала оснастить безэкипажной системой прогулочный катер, а в дальнейшем и реальное судно. Затем очень необходимы исследования по взаимодействию безэкипажных судов с традиционными в открытом море».

Для работы над безэкипажным судном приморские разработчики выбрали за прототип судно модели Hyundai 4.900 teu class CONTAINER CARRIER. Концепт уже реализован в бумаге. Частично проработаны винторулевая группа, связь, наблюдение и другие блоки проекта. Много еще работы предстоит по периферии и телеуправлению. Особое внимание уделяется системам телеуправления и контроля, а также кибербезопасности. В конце мая модель «безэкипажника» планируется опробовать на Амурском заливе, если тревожные события в экономике и логистике не сдвинут эти сроки дальше.



Будущее судоходства пока отрабатывается на моделях.



Денис Акмайкин отметил: «На данный момент мы отрабатываем технологии на модели контейнеровоза длиной 2,1 метра. После реализации концепта на модели проработанными на ней функциями можно будет оснащать практически любое морское судно независимо от его параметров и назначения. Один из плюсов роботизации судна - в том, что она позволяет снизить ошибки человеческого фактора в море. Кроме того, сегодня 30% судна обычно занимает инфраструктура, требуемая для экипажа – это каюты, санузлы, столовая и прочие помещения и иные пространства. На безэкипажном судне необходимости в них нет. Пираты ему не страшны: поскольку экипажа нет, то и заложников не может быть. А снижение катастроф в море и сохранение человеческих жизней – это сегодня бесценно».

С точки зрения мореходности такое судно будет подвергаться тем же опасностям, которым подвергаются и обычные суда с экипажами. Но при построении судов такого типа их безопасность будет повышена. Отсутствие инфраструктуры для экипажа позволит сделать их более защищенными от различных угроз.

Разработчики считают, что на первоначальном этапе «безэкипажник» может управляться дистанционно специалистами с берега, а в дальнейшем может быть оснащен искусственным интеллектом и в плавании действовать абсолютно автономно.

Также стоит отметить, что основным препятствием для выхода «безэкипажников» на просторы морей сегодня является позиция Международной морской организации, которая тормозит развитие автономного судоходства. Однако, начиная с этого года, ею была обещана легализация «беспилотных» морских перевозок.

Если это произойдет, то судостроительная отрасль займется активным строительством «безэкипажников» и переоборудованием под них судов, которые сегодня требуют работы экипажей.

Норвежские транспортные и судостроительные компании, являющиеся сегодня лидерами по разработкам безэкипажных судов в гражданских целях, отмечали, что строительство безэкипажного контейнеровоза может оказаться на треть дороже обычного судна такого же типа, но «использование электричества и отсутствие экипажа на борту должно сократить операционные расходы на 90%».

Считается, что содержание моряков грузового судна составляет около 30-40% от ежедневных операционных расходов корабля. Поэтому сокращение экипажей и отказ от них — это естественный тренд развития морского грузового транспорта. Бизнес старается снижать расходы. Да и аварийность судов сегодня сильно зависит от человеческого фактора, и замена его на искусственный интеллект может значительно снизить число поломок и катастроф. Правда, одним из узких мест безэкипажной проводки судна могут стать неожиданные ремонты - обслуживание таких судов ремонтными бригадами пока что представляется хлопотным и затратным.

В настоящее время разработками в области безэкипажного судовождения занимаются такие известные в мире компании, как Rolls-Royce, Kongsberg, ABB, Sea Machines Robotics, Mitsui и другие. И наряду с ними - наши приморские энтузиасты. Вероятно, опыт, который они наработают, вскоре станет хорошим подспорьем заказчикам строительства судов и дальневосточным судостроительным предприятиям.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.