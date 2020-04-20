В Приморье сироты получают новые квартиры

В Приморском крае успешно осуществляется программа по обеспечению жильем детей оставшихся без родителей и крыши над головой

В сентябре прошлого года строителями в Лесозаводске были введены два 45-квартирных новых жилых дома, строившихся в течение двух лет по программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщили в Управлении Росреестра по Приморскому краю, оба эти объекта тогда же были поставлены на кадастровый учет, а в ноябре было зарегистрировано право собственности Приморского края на все 90 квартир.

В настоящее время Лесозаводским отделом Управления Росреестра проводится регистрация договоров найма жилых помещений, которые предоставляются очередникам из названной льготной категории населения. К концу первого квартала этого года с заявлением о государственной регистрации договоров найма жилых помещений сюда обратились почти 50% правообладателей и были зарегистрированы права на 43 квартиры.

В Росреестре пояснили, что договор найма специализированного помещения с детьми-сиротами заключается на пятилетний срок, по истечению которого они могут воспользоваться своим правом приватизировать предоставленное им жилье, находящееся сейчас в краевой собственности.

В целом по Приморскому краю в 2019 году Управлением Росреестра по Приморскому краю было зарегистрировано почти 800 договоров найма на жилые помещения для этой льготной категории населения, что оказалось в три раза больше, чем в предыдущем году. Помимо Лесозаводска дети-сироты, и оставшиеся без опеки взрослых получали квартиры в Артеме, Большом Камне, Дальнереченске и в других городах края. При предоставлении жилья такими темпами, в течение нескольких лет проблема очереди по этой программе может быть ликвидирована.