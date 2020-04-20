В Приморье сотрудниками полиции составлено 36 протоколов о нарушении режима самоизоляции

С 17 апреля во Владивостоке ограничено посещение Русского острова, а также островов Попова и Рейнеке. Нарушителей режима самоизоляции привлекают к административной ответственности. За минувшие сутки сотрудниками полиции было составлено 36 протоколов.

Напомним, со вчерашнего дня беспрепятственно посещать островные территории Владивостока могут только лица, следующие к месту проживания, работы или лечения. Такие меры приняты в целях соблюдения режима самоизоляции на основе постановления губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года. Однако не все горожане ответственно отнеслись к данным ограничениям. Так, за первые сутки сотрудниками ГИБДД и административной комиссии Фрунзенского района было составлено 36 административных протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

«Мы продолжаем совместную работу с сотрудниками ГИБДД Владивостока. Вчера было очень много машин, много нарушений. Сегодня поток транспорта заметно уменьшился, люди начали прислушиваться и оставаться дома», - отметил заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских.

За сегодняшний день комиссией было составлено еще 16 протоколов. Отметим, что размер административного штрафа, который грозит нарушителям режима самоизоляции – от 3 до 5 тысяч рублей. Рейдовые мероприятия на въезде на Русский остров будут проводиться ежедневно. Документы отправляющихся на острова Рейнеке и Попова проверяют на вокзале прибрежных сообщений при посадке на паром.

Евгений Кулешов (фото)