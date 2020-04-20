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Более 120 россиян эвакуировали из Японии в Приморье

20 Апреля 2020, 09:43 | Приморье

123 жителя Дальнего Востока и Сибири, в том числе 92 приморца, вернулись на Родину из Страны восходящего солнца в воскресенье, 19 апреля. Борт авиакомпании «Аврора» доставил россиян из Токио во Владивосток.

Рейс прибыл в столицу Дальнего Востока в 17.55 по местному времени. Среди пассажиров – жители Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краев, Амурской, Магаданской и Иркутской областей, а также Республики Саха (Якутия). Большая часть прибывших – приморцы.

В ближайшие две недели все прилетевшие этим рейсом будут соблюдать строгий карантин. Жители края смогут находиться дома, соблюдая режим самоизоляции.

«В обсерваторы будут размещены все те пассажиры, которые фактически проживают в других регионах страны и те приморцы, у кого нет возможности обеспечить безопасную изоляцию по месту жительства. Остальные прибывшие жители региона, будут находиться у себя дома. Строгое соблюдение домашнего 14-дневного карантина отслеживается представителями медицинских учреждений, при наблюдении за здоровьем людей, а также сотрудниками правопорядка, которые проверяют их местонахождение», – отметили в оперативном штабе Приморья по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отметим, что мероприятия по эвакуации приморцев из-за рубежа продолжаются. Так, по предварительной информации, на следующей неделе ожидается дополнительный рейс из Таиланда. Самолет вылетит за гражданами нашей страны уже в среду, 22 апреля. На борту воздушного судна авиакомпании «Сибирь» вернутся домой 120 человек.

Следует обратить внимание на то, что дата и время рейса могут быть изменены, так как окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ.

Отметим, ранее Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении на родину жителей края, находящихся за рубежом. На прошлой неделе благодаря проведенной эвакуации домой из Республики Корея смогли вернуться 32 приморцаеще 194 жителя региона прилетели на Родину из Королевства Таиланд накануне, 18 апреля.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Япония  коронавирус 



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