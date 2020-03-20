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В параде Победы во Владивостоке примет участие танк Т-34

20 Марта 2020, 14:40 | Приморье
В параде Победы во Владивостоке 9 мая будет задействован легендарный танк Т-34. Восстановленный в Музее исторической техники на Садгороде, он является его постоянным экспонатом и в День Победы пройдет своим ходом по Светланской во главе колонны автомобилей.
 
Об этом основатель музея Анатолий Козицкий рассказал главе города Олегу Гуменюку, который побывал на экскурсии в музее в период подготовки приморской столицы к праздничным торжествам 9 Мая.
 
«Планируем, что участие в параде на центральной площади кроме танка Т-34  выпуска 1942 года примут шесть наших автомобилей, – сообщил он. – Это ГАЗ-67, Willys MB, ЗИС-5, ГАЗ-АА, ЗИС-6 с установкой «Катюша» и Studebaker US-6 с установкой «Андрюша». Также проведем встречи в Госпитале ветеранов войн, примем участие в акции «Поезд Победы» и организуем праздник на территории музея техники на Садгороде. Конечно, если позволит эпидемическая обстановка в городе».
 
По словам Анатолия Козицкого, участие в параде во Владивостоке танк Т-34 из Музея исторической техники примет не впервые. Как и в прошлые годы, машиной будут управлять ветераны-танкисты из морской пехоты, которым танк заранее передадут на техосмотр.
 
«Конкретно этот танк уникален тем, что принимал участие в Сталинградской битве, а после войны был отправлен в Приморье для работы на железной дороге, – рассказал Анатолий Козицкий. – В этом году машина прошла восстановительный ремонт на Уссурийском авторемонтном заводе».  
 
Во время экскурсии Олегу Гуменюку были представлены и другие уникальные экспонаты музея, которому в мае исполнится шесть лет.
 
«Восхищен и техникой, и вашей работой, - подчеркнул глава города. – Владивостоку очень нужны подобные музеи, куда можно прийти всей семьей, узнать и увидеть, чем жила страна в прошлом. Уверен, то, что вы делаете, уже оценили многие ваши посетители и оценят еще многие жители и гости Владивостока. И, конечно же, приветствую ваше желание принять участие в праздничных мероприятиях 9 Мая».  
 
Напомним, во Владивостоке ведется активная подготовка к празднованию Дня Победы. Тематические мероприятия пройдут во всех пяти районах города. С программой праздника можно ознакомиться на официальном сайте администрации vlc.ru. Здесь же будут опубликованы возможные изменения.
 
Музей исторической техники на Садгороде был открыт 8 мая 2014 года на базе Военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском крае», почетным председателем которого является ветеран Великой Отечественной войны Ефим Гольдберг. Территория музея разделена на несколько тематических экспозиций. Это зал классических иностранных и отечественных легковых автомобилей 1917-1960 гг., зал исторических армейских автомобилей и мотоциклов и ряд других.
 
Евгений Кулешов (фото)
 

 

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Теги: парад  танк  день победы 



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