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Образовательные учреждения Приморья внедряют дистанционные формы обучения

20 Марта 2020, 11:43 | Приморье

Подобная работа ведется в школах, средних специальных и высших учебных заведениях. Она направлена на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

С 23 марта по 1 апреля в школах Приморья проведут весенние каникулы – детский отдых организовывается в плановом режиме. С 1 по 12 апреля ребят будут обучать в дистанционном формате.

«У нас есть несколько возможностей для организации дистанционного обучения. Можно выделить три ключевых способа. Во-первых, уже опубликован список образовательных электронных ресурсов, в том числе отечественная онлайн-платформа Учи.ру – они рекомендованы для использования Рособрнадзором и находятся в общем доступе. Во-вторых, каждый педагог может сам записывать свои уроки на видео и таким образом транслировать знания детям. В этом направлении еще предстоит поработать. В-третьих, действует образовательная система “Сетевой регион”, в которой учителя могут направлять задания детям, получать ответы и ставить за них соответствующую оценку. Мы рекомендуем все три перечисленных варианта дистанционного обучения. Выбирать будут непосредственно образовательные учреждения. Детские сады, в свою очередь, продолжат работать в штатном режиме», – уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

В Приморье действует всего 29 средних специальных учебных заведения, уточнили в министерстве образования края. Всем учреждениям рекомендовано внедрять дистанционные формы в своей работе.

«Судостроительный колледж Владивостока и Уссурийский агропромышленный колледж уже частично перевели студентов на дистанционное обучение. В ближайшее время подобная работа начнется и в других ссузах. Хочется отметить, что многие учащиеся в это время как раз проходят практику, поэтому им и не нужно находиться в аудиториях. Общежития не распускаются. Такой задачи перед образовательными организациями не стоит», – подчеркнула Наталья Бондаренко.

Высшие учебные заведения тоже активно внедряют дистанционные образовательные технологии. Первыми в эту работу включились Дальневосточный федеральный университет и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия в Уссурийске сейчас также постепенно переходит на дистанционное обучение», – отметила министр.

Наталья Бондаренко уточнила, что на время весенних каникул в крае отменяются все массовые мероприятия с участием детей, в частности крупные спортивные мероприятия.

«Вместе с тем мы продолжаем подготовку к летней оздоровительной кампании, которой планируется охватить более 192 тысяч ребят. К работе должны подключиться 593 организации детского отдыха, каждая из которых заранее пройдет приемку специальной межведомственной комиссией. Конечно, совместно с федеральными отраслевыми органами продумывается и организация досуга ребят в том случае, если они будут вынуждены остаться дома. Это и доступ в различные онлайн-библиотеки, и в онлайн-музеи. Работа выстраивается таким образом, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Хочется надеяться, что ситуация нормализуется, и летняя детская оздоровительная кампания пройдет в штатном режиме», – заключила Наталья Бондаренко.

Напомним, днем ранее, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования рекомендовал продлить каникулы для российских школьников и внедрять дистанционные формы обучения по мере необходимости в учебных заведениях.

Кроме того, во время видеоконференции Сергей Кравцов сообщил об отмене проведения досрочного периода ЕГЭ, который должен был стартовать уже в эту пятницу, 20 марта. Ребята смогут защитить свои знания в резервные дни основного периода.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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Теги: вузы  обучение  коронавирус  школы  образование 



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