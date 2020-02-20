Дальневосточный МедиаСаммит в седьмой раз состоится в Приморье

Мероприятие традиционно развернется в кампусе ДВФУ на острове Русский 18-19 июня. Об этом стало известно на первом заседании организационного комитета по проведению ежегодной конференции для специалистов в области журналистики и PR.

В состав организационного комитета вошли представители ведущих СМИ региона, власти и профильных образовательных направлений вузов края.

«Дальневосточный МедиаСаммит – визитная карточка региона. Это мероприятие, о котором говорят, которое ждут и ценят не только в Приморье, но и далеко за его пределами. Событие несет важную идеологическую нагрузку. Оно не только объединяет коллег по цеху, тех, кто, так или иначе, соприкасается с информационным полем, но и во многом способствует налаживанию диалога между СМИ и властью, СМИ и населением», – подчеркнул вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Приморского края Антон Волошко.

Эксперты обсудили темы для круглых столов, семинаров, мастер-классов и секций, которые следует провести в рамках будущего МедиаСаммита. В частности, речь шла об открытости власти для журналистов и населения, взаимодействии с некоммерческими организациями, цифровизации коммуникационных процессов.

«Информационный шум, который сегодня существует, мешает принимать правильные, взвешенные решения. Соответственно, одной из профессий будущего, думаю, станет такой “чистильщик”, который сможет контролировать обрушивающийся на конкретного человека или целую компанию поток самых разных сведений и данных. У каждого есть смартфон, только из него ежеминутно появляется столько всего, нужного и ненужного, что каким-то образом с этим, безусловно, необходимо работать», – подчеркнул председатель Приморского краевого отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.

Кроме того, обсуждались возможности и персоны для приглашения на крупнейшую медиа-конференцию Дальнего Востока. К примеру, называлось имя известного российского журналиста-международника, политолога, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» и председателя президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» Федора Лукьянова.

«Я считаю, необходимо предварительно провести опрос между студентами интересующих нас направлений, в частности журналистами, специалистами по связям с общественностью, маркетологами, узнать, кого они хотят видеть на МедиаСаммите, и учесть предпочтения учащихся в дальнейшей работе», – отметил Антон Волошко.

Особое внимание участники заседания уделили качеству журналистского образования в регионе: проблемам, с которыми сталкиваются вчерашние выпускники, которые только приходят в отрасль, и сложностям, которые появляются у работодателей, принимающих новичков.

Предлагалось также разобрать на МедиаСаммите успешные кейсы в СМИ по формированию платного контента, эффективность контрактной и субсидиарной систем работы с телевизионными и радиокомпаниями, периодическими изданиями.

Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит – единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Главной целью мероприятия является объединение медиа-сообщества региона, решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций.

Участниками МедиаСаммита ежегодно становятся представители масс-медиа регионов Дальнего Востока, иностранных СМИ, федеральных и региональных органов власти, а также эксперты отрасли из центральной части страны.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)