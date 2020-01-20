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Со страхом Божиим и - самое главное - с благоговением!
Приморцы отметили праздник Крещения Господне
Сотни жителей Владивостока в ночь с 18 на 19 января окунулись в морские иордани в центре города. Две главные крещенские проруби были организованы на акватории Спортивной гавани и в районе федерации зимнего плавания «Косатка ДВ». Всего в городе было оборудовано несколько мест для крещенского омовения, в том числе и на острове Русском у Свято-Серафимовского монастыря.
Традиционно незадолго до полуночи 18 января воду в купелях освятили священнослужители. «Кто имеет веру крепкую, здоровье крепкое и мужество, со страхом Божиим и - самое главное - с благоговением, могут приступать в эту святую воду!», - пригласил батюшка горожан после произнесения молитвы.
Ранее приморцев с праздником поздравил губернатор Олег КОЖЕМЯКО: Дорогие земляки! Поздравляю вас с Крещением! Праздник Крещения Господня всегда был одним из любимых и почитаемых в России. В течение веков в народе живет обычай погружаться в крещенскую купель – «иордань», окроплять крещенской водой себя и свой дом – в знак духовного и телесного очищения, оздоровления, обновления жизни. И сегодня на чин «Великого освящения воды» в храмы приходят тысячи людей. От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, мира и благополучия!».
Фото Евгении ПРИЙМАК, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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