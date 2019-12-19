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67000 новостей опубликовали СМИ на портале Primorye.ru в 2019 году
Ежемесячно ресурс посещают 140 тысяч уникальных пользователей, а количество визитов составляет 1,6 млн в месяц
Портал Primorye.ru подвел итоги года и отметил СМИ края, чьи публикации на сайте были особенно интересны читателям. За прошедший год на портале было опубликовано 66 916 новостей.
Primorye.ru — один из первых порталов о жизни Приморского края, он существует с 1997 года. Ежедневно на сайте публикуются новости об актуальных событиях региона от ведущих СМИ Приморья, администрации края и города. Благодаря этому читатели получают объективную информацию из нескольких источников на одной площадке. Важным отличием сайта является рейтинг новостей «Самое популярное за 6 часов», который формирует сама аудитория. Так посетители сайта сразу видят, что важно для жителей Приморья. Кроме того, на портале доступна информация о погоде и курсе валют. Специальный раздел «Камеры Online» позволяет в реальном времени смотреть видеотрансляции с камер «Ростелекома», установленных в разных точках набережной Цесаревича.
«За 22 года своего существования портал Primorye.ru претерпел немало изменений. Но присутствие на нем ключевых СМИ края остается неизменным. Ежедневно они размещают на портале до 200 новостей. Вместе мы создаем картину дня в Приморье. Уверена, что впереди нас ждет еще много интересного: больше профессиональных и позитивных материалов, новых проектов и партнеров. А сегодня мы благодарим редакторов и журналистов за многолетнее сотрудничество и отмечаем медиа, которые ярко проявили себя в уходящем году», — отметила Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком», главный редактор портала Primorye.ru.
Журналистам вручили награды в следующих номинациях:
— Награду «Новостной Эверест» за самую популярную новость 2019 года, определенную по количеству кликов, получило ИА Primpress;
— Приз «Фабрика новостей» за максимальное количество опубликованных материалов на Primorye.ru за 2019 год вручили ГТРК «Владивосток»;
— Награду «Неспящие в Приморье» за наибольшее количество новостей, опубликованных в январские и майские праздники и выходные дни, получило РИА VladNews;
— Призом «Мастера заголовков» отметили сетевое издание PortoFranko;
— ИА PrimaMedia получило награду в номинации «Журналистское расследование».
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