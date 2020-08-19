www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.43 р. 100 JPY: 69.52 р.
EUR: 87.34 р. 10 CNY: 10.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Школы Владивостока проверяют на готовность к новому учебному году

19 Августа 2020, 18:20 | Приморье
Административные комиссии начали проверки школ Владивостока. В первую очередь специалисты смотрят, есть ли в образовательных учреждениях антибактерицидные лампы, бесконтактные термометры, маски для педагогического состава, дезинфицирующие вещества и графики дезинфекции. Сегодня, 19 августа, проверка прошла в школе № 23.
 
«Рейды в учебные учреждения организованы по поручению губернатора Приморья. Проверены будут все 78 муниципальных школ. Предварительно всем директорам направлены перечни, что должно быть закуплено к началу учебного года. Если обнаружим недостаток каких-то средств, будем рекомендовать их приобрести и проверим школу повторно», - подчеркнул начальник отдела по координации исполнения административного законодательства и взаимодействия с органами власти Андрей Гончаров.
 
Директор школы № 23 Оксана Глушак показывает членам комиссии закупленные термометры, антибактериальные салфетки, маски и антибактерицидные лампы. К началу нового учебного года здесь готовы и детей ждут с нетерпением.
 
«Конечно, учебный процесс будет скорректирован в условиях пандемии. Дети не будут ходить по кабинетам, а будут учиться в одном. Педагоги будут постоянно работать в масках. А вот дети - по собственному желанию: могут их использовать, а могут и нет. В любом случае запас масок мы всем предоставим. На полу перед кабинетами сделана разметка, чтобы при входе соблюдалась социальная дистанция», - говорит Оксана Глушак.
 
Напомним, что соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования школы должны не только на момент открытия, но и на протяжении всего учебного года.
 
Татьяна Меель (фото)
 

 

Автор:
Теги: коронавирус  школа  учебный год 



Новости партнеров




Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]