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Школы Владивостока проверяют на готовность к новому учебному году
19 Августа 2020, 18:20 | Приморье
Административные комиссии начали проверки школ Владивостока. В первую очередь специалисты смотрят, есть ли в образовательных учреждениях антибактерицидные лампы, бесконтактные термометры, маски для педагогического состава, дезинфицирующие вещества и графики дезинфекции. Сегодня, 19 августа, проверка прошла в школе № 23.
«Рейды в учебные учреждения организованы по поручению губернатора Приморья. Проверены будут все 78 муниципальных школ. Предварительно всем директорам направлены перечни, что должно быть закуплено к началу учебного года. Если обнаружим недостаток каких-то средств, будем рекомендовать их приобрести и проверим школу повторно», - подчеркнул начальник отдела по координации исполнения административного законодательства и взаимодействия с органами власти Андрей Гончаров.
Директор школы № 23 Оксана Глушак показывает членам комиссии закупленные термометры, антибактериальные салфетки, маски и антибактерицидные лампы. К началу нового учебного года здесь готовы и детей ждут с нетерпением.
«Конечно, учебный процесс будет скорректирован в условиях пандемии. Дети не будут ходить по кабинетам, а будут учиться в одном. Педагоги будут постоянно работать в масках. А вот дети - по собственному желанию: могут их использовать, а могут и нет. В любом случае запас масок мы всем предоставим. На полу перед кабинетами сделана разметка, чтобы при входе соблюдалась социальная дистанция», - говорит Оксана Глушак.
Напомним, что соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования школы должны не только на момент открытия, но и на протяжении всего учебного года.
Татьяна Меель (фото)
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Теги: коронавирус школа учебный год
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